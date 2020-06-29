Нардеп из "Слуги народа" зачитал рэп о своем законопроекте. Видео

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Санченко зачитал рэп, чтобы таким образом объяснить суть своего законопроекта "Об основах молодежной политики".

Запись Санченко опубликовал в Facebook, рассказав, что решил записать "потенциальный хит", чтобы украинцам не пришлось тратить лишнее время на чтение документа.

Главная идея законопроекта – развитие молодежных центров на государственном уровне и создание молодежного фонда.

В документе, который был зарегистрирован в парламенте 23 июня, предложено создать Национальный совет по вопросам молодежи, который будет функционировать при Кабмине. На региональном уровне предложено создавать советы для привлечения молодых людей к политической деятельности на местном уровне. Также предлагается снизить границу возраста молодежи с 35 до 29 лет, чтобы "приблизиться к стандартам ЕС".

Как писал OBOZREVATEL, ранее "слуга народа", который предлагал продать собаку, попал в новый скандал.