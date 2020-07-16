Нардеп из ОПЗЖ получал команды, как голосовать: журналисты слили переписку

Борис Бондарь Политика 18:20, 16.07.2020 Обновлено: 19:34, 16.07.2020

Народный депутат Александр Пузанов из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" получал команды от своего помощника Максима Макушинского, за какие законопроекты голосовать, а за какие – нет.

Переписку на смартфоне Пузанова заснял фотокорреспондент "Апострофа". Помощник нардепа писал номера законопроектов, за которые Пузанов должен отдать свой голос.

"605 можно поддержать, ничего плохого нет. 1329 – нельзя, 1497 – "против", 1507 – "против", 105 – "за", – написал Макушинский.

На вопрос Пузанова по законопроекту №1398, Макушинский тоже дал "добро".

"2456 – на рассмотрение фракции, мне кажется можно, 1645 – можно не поддерживать. 426 – "за", – сообщил своему руководителю помощник.

Нардепу от ОПЗЖ давали инструкции о голосовании
(Апостроф)
Помощник нардепа сообщал ему, какие законопроекты нужно поддержать
(Апостроф)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сеть слили переписку народного депутата от "Слуги народа" Павла Павлиша с заместителем министра здравоохранения Андреем Семиволосом, в которой последний якобы утверждает, что глава профильного комитета ВРУ Михаил Радуцкий "хочет внаглую делить бюджет".

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