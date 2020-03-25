Народный депутат Украины Руслан Горбенко ("Слуга народа"), у которого подтвердился коронавирус, сейчас проходит плановое лечение.

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Об этом заявила его советница Юлия Трестер и отметила, что состояние нардепа стабильное, пишет Telegram-канал Pavlovsky News.

"Все у него стабильно, пьет таблетки, дышит кислородом по 15 минут в час. Ухудшений нет, к счастью", – рассказала Трестер.

Руслан Горбенко Pavlovsky News

Как сообщал OBOZREVATEL:

диагноз Горбенко подтвердился 23 марта. Тогда об этом написала заместитель главы фракции Евгения Кравчук. Она уточнила, что нардеп заразился в Украине.

Напомним, Горбенко сдал два теста на коронавирус. Один из них показал отрицательный результат, а другой – положительный. 23 марта он сдал третий тест, который окончательно подтвердил инфекцию.

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