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25 марта • обновлено в 13:00
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Нардеп Горбенко заболел коронавирусом: появились данные о состоянии

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Народный депутат Украины Руслан Горбенко ("Слуга народа"), у которого подтвердился коронавирус, сейчас проходит плановое лечение.

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Об этом заявила его советница Юлия Трестер и отметила, что состояние нардепа стабильное, пишет Telegram-канал Pavlovsky News.

"Все у него стабильно, пьет таблетки, дышит кислородом по 15 минут в час. Ухудшений нет, к счастью", – рассказала Трестер.

Руслан Горбенко

Руслан Горбенко

Pavlovsky News

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • диагноз Горбенко подтвердился 23 марта. Тогда об этом написала заместитель главы фракции Евгения Кравчук. Она уточнила, что нардеп заразился в Украине.

  • Напомним, Горбенко сдал два теста на коронавирус. Один из них показал отрицательный результат, а другой – положительный. 23 марта он сдал третий тест, который окончательно подтвердил инфекцию.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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