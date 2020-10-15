Нардеп "Европейской солидарности" Зинкевич второй раз одолела коронавирус

Нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич вылечилась после повторного заражения коронавирусом.

Об этом нардеп сообщила в Facebook вечером в четверг, 15 октября. Процесс лечения занял у Зинкевич 15 дней.

"Наконец я оправилась от коронавируса и получила отрицательный результат теста. Скажу честно: непростой опыт, и надеюсь, что третьего раза не будет хотя бы за этот год", – написала она.

Зинкевич подчеркнула, что второй раз перенести COVID-19 ей было в два раза легче, чем после первого заражения.

"Если суммировать кратко. Первый раз я болела очень тяжело, по шкале, пожалуй, 8 из 10. (Не на ИВЛ и уже хорошо). Во второй раз, после первого пережитого случая, все ощущалось на 3-4 из 10, не больше", – отметила она.

Как писал OBOZREVATEL, Зинкевич сообщила о том, что повторно заболела коронавирусом, 30 сентября. Позже она перечислила симптомы и отметила, что главным индикатором была сильная усталость.

Также ранее COVID-19 заразился пятый президент Петр Порошенко, он сообщил об этом 29 сентября. Но его недавно выписали из больницы. С 14 октября политик вернулся к работе.