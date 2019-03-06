Нардеп БПП проиграл суд Гриценко

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Бригинец проиграл суд лидеру "Гражданской позиции" Анатолию Гриценко.

Бригинец распространил недостоверную информацию относительно Гриценко о якобы распродаже вооружений и военной техники, пишет кандидат в президенты в Facebook.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Теперь нардеп должен ее публично опровергнуть да еще и выплатить в пользу лидера "Гражданской позиции" 1409,60 грн судебного сбора.

"На решение Днепровского районного суда города Киева от 28 января с.г. Бригинец попытался подать апелляционную жалобу, но не удалось — жалобу ему вернули без рассмотрения. Решение суда вступило в законную силу и должно быть исполнено. Исполнительные листы перед вами", — написал Гриценко и опубликовал документы.

Facebook Анатолия Гриценко

Facebook Анатолия Гриценко

Facebook Анатолия Гриценко

Facebook Анатолия Гриценко

Facebook Анатолия Гриценко

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко пригласил на дебаты ключевых кандидатов в президенты.

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