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Нардеп БПП проиграл суд Гриценко

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Народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Бригинец проиграл суд лидеру "Гражданской позиции" Анатолию Гриценко.

Бригинец распространил недостоверную информацию относительно Гриценко о якобы распродаже вооружений и военной техники, пишет кандидат в президенты в Facebook.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Теперь нардеп должен ее публично опровергнуть да еще и выплатить в пользу лидера "Гражданской позиции" 1409,60 грн судебного сбора.

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"На решение Днепровского районного суда города Киева от 28 января с.г. Бригинец попытался подать апелляционную жалобу, но не удалось — жалобу ему вернули без рассмотрения. Решение суда вступило в законную силу и должно быть исполнено. Исполнительные листы перед вами", — написал Гриценко и опубликовал документы.

Нардеп БПП проиграл суд Гриценко

Facebook Анатолия Гриценко

Нардеп БПП проиграл суд Гриценко

Facebook Анатолия Гриценко

Нардеп БПП проиграл суд Гриценко

Facebook Анатолия Гриценко

Нардеп БПП проиграл суд Гриценко

Facebook Анатолия Гриценко

Нардеп БПП проиграл суд Гриценко

Facebook Анатолия Гриценко

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко пригласил на дебаты ключевых кандидатов в президенты.

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Персоны
Анатолий ГриценкоАлександр Бригинец
Тег
Гражданская позиция
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
"Бригинец попытался подать апелляционную жалобу, но не удалось — жалобу ему вернули без рассмотрения." Типа не успел подать апелляцию (28.01.решение суда, а сегодня новость - вернули)?. Нельзя же просто согласиться, что соврал.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Решением суда это распространенное мнение о Гриценко не изменить.
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
Модераторы почему нельзя оставлять коменты на статьи о Тимошенко??? Так много заплатила ???
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