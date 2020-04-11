Украинский нардеп нанял лоббистов в США: вспыли имена

Бывший народный депутат Украины от фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрей Артеменко зарегистрировался в реестре лоббистов США под именем Энди Виктор Кучма.

Соответствующие данные были опубликованы в лоббистском реестре американского Министерства юстиции в тот же день, когда Джо Байден стал предполагаемым кандидатом на выборах президента США от Демократической партии, пишет Politico.

Нанял Артеменко внефракционный депутат Верховной Рады 9-го созыва Андрей Деркач, партнер адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Деркач, как сказано в материале, "привлек внимание в медиа Соединенных Штатов во время саги об импичменте Трампа, и который был когда-то членом украинской политической партии, на которую работал Пол Манафорт".

Андрей Деркач LIGA.net

Как пишут журналисты, "Энди Виктор Кучма" на самом деле является юридическим названием Артеменко, которое он изменил в 2017-м. Ранее Артеменко рассказывал, что фамилия его жены – Кучма. Отметим, Артеменко лишили украинского гражданства в 2017 году.

"Артеменко привлек внимание в администрации Трампа, когда New York Times сообщила, о том, что он поделился с Майклом Коэном – тогдашним личным адвокатом Трампа, теперь в тюрьме – планом мира между Украиной и Россией. План, который бы на несколько десятилетий отдал в аренду украинский Крымский полуостров России, вызвал широкую критику как пророссийский", – говорится в статье.

Кроме того, по данным издания, Артеменко занял важное место в эпизоде OAN о Байденах и Украине. В нем он утверждал, что украинские чиновники, имеющие обвинения касательно Байдена, не могли получить визы для въезда в США из-за коррупции в посольстве США в Киеве. "Они служат демократам... Они служат мистеру Соросу", – цитирует его слова "Politico".

Андрей Артеменко slovoidilo.ua

Издание добавило, что недавно Деркач сообщил об отзыве его визы Соединенными Штатами. Это якобы произошло "без причин".

Несмотря на это, согласно договору о лоббировании, Артеменко и второй лоббист под именем Набиль Ахмад Бадер планируют назначить встречи Деркачу с представителями Белого дома и членами "комитетов Сената по внешним сношениям и Палаты иностранных дел". Неясно, где будут проводиться такие встречи.

Отвечая на вопрос, будет ли в лоббистской работе участвовать Байден, Деркач сказал Politico: "По этому контракту никакие целевые или другие следственные действия не предусмотрены и не проводятся. Материалы по контракту уже прорабатываются". Однако в контракте упоминаются темы, которые Джулиани и другие затронули при понтификациях о бывшем вице-президенте и его семье.

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Как писал OBOZREVATEL, бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, который заявлял о вмешательстве Украины в выборы в Штатах в 2016 году, якобы предлагал взятки для лоббирования американских сенаторов от имени двух пророссийских телеканалов в Украине – "112 Украина" и "News One".