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11 апреля • обновлено в 20:44
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Украинский нардеп нанял лоббистов в США: вспыли имена

3.9т
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Бывший народный депутат Украины от фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрей Артеменко зарегистрировался в реестре лоббистов США под именем Энди Виктор Кучма.

Соответствующие данные были опубликованы в лоббистском реестре американского Министерства юстиции в тот же день, когда Джо Байден стал предполагаемым кандидатом на выборах президента США от Демократической партии, пишет Politico.

Нанял Артеменко внефракционный депутат Верховной Рады 9-го созыва Андрей Деркач, партнер адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Деркач, как сказано в материале, "привлек внимание в медиа Соединенных Штатов во время саги об импичменте Трампа, и который был когда-то членом украинской политической партии, на которую работал Пол Манафорт".

Андрей Деркач

Андрей Деркач

LIGA.net

Как пишут журналисты, "Энди Виктор Кучма" на самом деле является юридическим названием Артеменко, которое он изменил в 2017-м. Ранее Артеменко рассказывал, что фамилия его жены – Кучма. Отметим, Артеменко лишили украинского гражданства в 2017 году.

"Артеменко привлек внимание в администрации Трампа, когда New York Times сообщила, о том, что он поделился с Майклом Коэном – тогдашним личным адвокатом Трампа, теперь в тюрьме – планом мира между Украиной и Россией. План, который бы на несколько десятилетий отдал в аренду украинский Крымский полуостров России, вызвал широкую критику как пророссийский", – говорится в статье.

Кроме того, по данным издания, Артеменко занял важное место в эпизоде OAN о Байденах и Украине. В нем он утверждал, что украинские чиновники, имеющие обвинения касательно Байдена, не могли получить визы для въезда в США из-за коррупции в посольстве США в Киеве. "Они служат демократам... Они служат мистеру Соросу", – цитирует его слова "Politico".

Андрей Артеменко

Андрей Артеменко

slovoidilo.ua

Издание добавило, что недавно Деркач сообщил об отзыве его визы Соединенными Штатами. Это якобы произошло "без причин".

Несмотря на это, согласно договору о лоббировании, Артеменко и второй лоббист под именем Набиль Ахмад Бадер планируют назначить встречи Деркачу с представителями Белого дома и членами "комитетов Сената по внешним сношениям и Палаты иностранных дел". Неясно, где будут проводиться такие встречи.

Отвечая на вопрос, будет ли в лоббистской работе участвовать Байден, Деркач сказал Politico: "По этому контракту никакие целевые или другие следственные действия не предусмотрены и не проводятся. Материалы по контракту уже прорабатываются". Однако в контракте упоминаются темы, которые Джулиани и другие затронули при понтификациях о бывшем вице-президенте и его семье.

Украинский нардеп нанял лоббистов в США: вспыли имена

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, который заявлял о вмешательстве Украины в выборы в Штатах в 2016 году, якобы предлагал взятки для лоббирования американских сенаторов от имени двух пророссийских телеканалов в Украине – "112 Украина" и "News One".

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Автор
Дарья Дурова
Персоны
Андрей Деркач Андрей Артеменко
Место
США
Теги
Верховная Рада Украины политика депутат
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Гоша Злой
Гоша Злой
это же сколько оно должно было спи...дить бабла из бюджета, чтобы о нем еще вспоминали сейчас...
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