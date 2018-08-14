"Поделить" страну: у Порошенко рассказали, что предлагал Манафорт

Главный политический стратег президента Украины Петра Порошенко, народный депутат Игорь Грынив заявил, что американский политтехнолог Пол Манафорт предлагал в 2014 году Порошенко стратегию разделения страны по образцу выборов 2010 года.

"Стратегия Манафорта, если коротко, сводилась к старой парадигме. То есть надо стать кандидатом, например, западной Украины, оттеснять своего конкурента на восточную Украину и, пользуясь поддержкой западной Украины, победить", - сказал он в интервью "Голосу Америки".

По его словам, стратегия для Порошенко была противоположной и заключалась в том, чтобы представить единого кандидата из всех регионов страны.

"Эта стратегия и была реализована, и Петр Алексеевич победил в первом туре с 55%", - подчеркнул он.

По мнению политика, Манафорт после побега Виктора Януковича искал себе работодателя в Украине, который потенциально выиграет выборы.

"Он видел, что Порошенко выигрывает, а в то время это уже было почти понятно, и с его стороны это была ставка на фаворита. То есть очень легко помогать, когда рейтинг не 4%, а 55%", - отметил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грынив подтвердил, что в 2014 году встречался с Манафортом по поводу сотрудничества.

Напомним, ранее сообщалось, что Манафорт получил $60 миллионов за свою "работу" на Януковича.

Также стало известно, что Манафорт и его партнер Рик Гейтс получали от украинских политиков деньги через компании на Кипре.