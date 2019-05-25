"Напоминает каждый день": Вакарчук признался, зачем идет в Раду

Лидер группы "Океан Ельзи" и политической партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал главную задачу в парламенте.

В случае прохождения его политсилы в Раду, Вакарчук сосредоточит усилия на освобождении пленных украинцев в РФ, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее и политические заключённые, и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом своё персональное задание", – заявил Вакарчук.

По его словам, в качестве напоминания о своей цели он каждый день носит подаренный отцом одного из украинских военнопленных моряков браслет.

Святослав Вакарчук Радіо Свобода

"Я не снимаю этот браслет, и он мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду – для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока, Олег Сенцов и другие как можно быстрее вернулись домой, живыми и невредимыми", – уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL, 16 мая в Киеве лидер группы "Океан Ельзи" представил свою партию и назвал нескольких ее членов.

Вскоре Вакарчук заявил, что вместе с "Голосом" идет на досрочные выборы в Верховную Раду.

21 мая "Голос" получила документы об официальной регистрации от Министерства юстиции Украины.

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