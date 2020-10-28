В НАПК объявили о закрытии реестра электронных деклараций из-за решения Конституционного суда

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции объявили о закрытии с 28 октября реестра электронных деклараций после решения Конституционного суда.

Глава НАПК Александр Новиков заявил "Украинской правде", что это должно было произойти в 18:00.

"Конституционный суд признал 27 числа – и сегодня решение опубликовано – неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. Не будет реестра деклараций (с 18 часов на сайте)", – сказал он.

Новиков отметил, что реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, чтобы предоставить НАПК возможность открывать такую информацию.

Глава агентства заявил, что решение КС возвращает Украину даже не в 2013-й, а в 1991 год.

"Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости", – возмутился Новиков.

Как сообщалOBOZREVATEL, Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 УК, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

В свою очередь у президента Владимира Зеленского пообещали сохранить ответственность за незаконное обогащение.