НАПК ''взяло под прицел'' кандидатов в президенты: кто в списке

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило данные в декларациях кандидатов на пост президента Украины.

Под проверку попали документы Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового, сообщает пресс-служба НАПК.

"Специальная проверка сведений, указанных в декларациях кандидатов на пост президента Украины Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового была проведена по имеющейся у НАПК информации и 10 базами данных", – сказано в сообщении.

В НАПК добавили, что нашли ошибки и неточности во всех проверенных декларациях.

"По результатам проверки установлены ошибки и неточности, допущенные кандидатами. По состоянию на 10.01.2019 Каплин С.М., Наливайченко В.А., Скоцик В.Е., Садовый А.И. подали исправленные декларации", - отметили в ведомстве.

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Добавим, что НАПК впервые привлечены к выборам президента в части проверки деклараций кандидатов. По согласованию с ЦИК, учитывая сжатые сроки, НАПК проверяет сведения в течение трех календарных дней по процедуре специальной проверки деклараций претендентов на топ-должности.

"Согласно части второй статьи 50 Закона Украины "О выборах Президента Украины", ошибки и неточности, обнаруженные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата на пост Президента Украины", - подчеркнули в НАПК.

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