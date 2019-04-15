НАПК вызвало нардепов и прокуроров: что известно

Национальное агентство по предупреждению коррупции вызвало 12 человек для дачи объяснений по признакам возможных административных правонарушений.

Среди них в НАПК вызваны народные депутаты, прокуроры и чиновники, сообщает пресс-служба ведомства.

"НАПК приглашает 12 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

Так, в Агентство для дачи объяснений вызвали – по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

народного депутата Украины Дмитрия Святаша, 17 или 18 апреля в 11:00;

народного депутата Украины Ярослава Дубневича, 17 или 18 апреля в 14:00;

депутата Каменского горсовета Днепропетровской области Виталия Чернявского, 24 апреля в 10:00;

начальника ТУ Государственной судебной администрации Украины в Киевской области Назира Бадахова, 26 апреля в 15:00 (повторно);

Знаменского сельского голову Ивановского района Одесской области Ивана Войникова, 17 апреля в 10:00 (повторно);

депутата Григоровского сельского совета Обуховского района Киевской области Виталия Шмильова, 17 апреля в 11:00;

по признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения:

народного депутата Украины Евгения Бакулина, 17 апреля в течение рабочего дня;

по признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением:

бывшего прокурора прокуратуры Оболонского района города Киева Дарью Кострикину, 16 апреля в 11:00;

по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2017 год:

депутата Черниговского областного совета Сергея Пащенко, 16 апреля в 9:00;

прокурора местной прокуратуры Первомайского района Донецкой области Веру Зунарджы, 17 апреля в 14:00;

по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии:

прокурора Токмакской местной прокуратуры Запорожской области Юлию Никоненко, 17 апреля в 12:00;

начальника отдела надзора в металлургии и машиностроении ГУ Гоструда в Запорожской области Дмитрия Высторопа, 16 апреля в 11:00.

НАПК

Как сообщал OBOZREVATEL, НАПК вынесло предписание министру культуры Украины Евгению Нищуку.

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