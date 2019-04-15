НАПК вызвало нардепов и прокуроров: что известно

Национальное агентство по предупреждению коррупции вызвало 12 человек для дачи объяснений по признакам возможных административных правонарушений.
Среди них в НАПК вызваны народные депутаты, прокуроры и чиновники, сообщает пресс-служба ведомства.
"НАПК приглашает 12 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.
Так, в Агентство для дачи объяснений вызвали – по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:
народного депутата Украины Дмитрия Святаша, 17 или 18 апреля в 11:00;
народного депутата Украины Ярослава Дубневича, 17 или 18 апреля в 14:00;
депутата Каменского горсовета Днепропетровской области Виталия Чернявского, 24 апреля в 10:00;
начальника ТУ Государственной судебной администрации Украины в Киевской области Назира Бадахова, 26 апреля в 15:00 (повторно);
Знаменского сельского голову Ивановского района Одесской области Ивана Войникова, 17 апреля в 10:00 (повторно);
депутата Григоровского сельского совета Обуховского района Киевской области Виталия Шмильова, 17 апреля в 11:00;
по признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения:
народного депутата Украины Евгения Бакулина, 17 апреля в течение рабочего дня;
по признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением:
бывшего прокурора прокуратуры Оболонского района города Киева Дарью Кострикину, 16 апреля в 11:00;
по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2017 год:
депутата Черниговского областного совета Сергея Пащенко, 16 апреля в 9:00;
прокурора местной прокуратуры Первомайского района Донецкой области Веру Зунарджы, 17 апреля в 14:00;
по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии:
прокурора Токмакской местной прокуратуры Запорожской области Юлию Никоненко, 17 апреля в 12:00;
начальника отдела надзора в металлургии и машиностроении ГУ Гоструда в Запорожской области Дмитрия Высторопа, 16 апреля в 11:00.
НАПК
Как сообщал OBOZREVATEL, НАПК вынесло предписание министру культуры Украины Евгению Нищуку.
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