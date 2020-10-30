НАПК показало имена нардепов, оспоривших незаконное обогащение в КСУ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало фамилии 47 депутатов, которые направили в Конституционный Суд Украины представление по делу о недостоверном декларировании.

Список нардепов НАПК выложило в Facebook. В отношении двух из них – Ильи Кивы и Тараса Козака – ранее была начата полная проверка деклараций.

"Список остальных депутатов считаем необходимым опубликовать, отметив лишь то, что некоторые из них являются фигурантами журналистских расследований, а также дел Национального антикоррупционного бюро Украины", – сказано в сообщении.

Большинство подписантов – члены фракции ОПЗЖ. Только Тарас Батенко и Виктор Бондарь состоят в "За майбутнє", а Руслан Требушкин является внефракционным депутатом.

Конституционное представления по делу о незаконном обогащении подписали:

Абрамович Игорь Александрович Батенко Тарас Иванович Бойко Юрий Анатольевич Бондарь Виктор Васильевич Борт Виталий Петрович Бурмич Анатолий Петрович Волошин Олег Анатольевич Гнатенко Валерий Сергеевич Дунаев Сергей Владимирович Загородний Юрий Иванович Иоффе Юлий Яковлевич Исаенко Дмитрий Валерьевич Кальцев Владимир Федорович Качный Александр Сталиноленович Кива Илья Владимирович Кисилев Игорь Петрович Козак Тарас Романович Колтунович Александр Сергеевич Королевская Наталия Юрьевна Кузьмин Ренат Равелиевич Ларин Сергей Николаевич Лукашев Александр Анатольевич Солод Юрий Васильевич Левочкин Сергей Владимирович Левочкина Юлия Владимировна Макаренко Михаил Васильевич Мамка Григорий Николаевич Мамоян Суто Чолоевич Медведчук Виктор Владимирович Мороз Владимир Викторович Нимченко Василий Иванович Павленко Юрий Алексеевич Папиев Михаил Николаевич Плачкова Татьяна Михайловна Пономарев Александр Сергеевич Приходько Наталья Игоревна Пузанов Александр Геннадьевич Рабинович Вадим Зиновьевич Скорик Николай Леонидович Славицкая Антонина Керимовна Столар Вадим Михайлович Суркис Григорий Михайлович Требушкин Руслан Валерьевич Фельдман Александр Борисович Христенко Федор Владимирович Черный Виктор Иванович Шуфрич Нестор Иванович.

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