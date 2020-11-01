НАПК ответило на критику Венецианской комиссии из-за кризиса с Конституционным судом

Решая вопрос быстрого восстановления антикоррупционной системы в Украине, следует учесть, что оно невозможно при условии неизменности решения Конституционного суда.

Об этом говорится в заявлении на сайте Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции в ответ на критику Венецианской комиссии из-за кризиса с КС.

Отмечается, что в этой ситуации следует учесть три следующих обстоятельства:

1. В своем решении КСУ нарушил Конституцию Украины по крайней мере дважды. Во первых, суд вмешался в полномочия парламента, что является преступлением, и относится исключительно к полномочиям законодательной ветви власти.

"Это значит, что вернуть уголовную ответственность за декларирование недостоверных сведений, а также восстановить равенство всех ветвей власти, приняв новый закон, невозможно. Любой закон, который будет возвращать уголовной ответственности, не автоматически будет считаться неконституционным, в связи с этим решением КСУ", – говорится в сообщении.

Во вторых, Конституция устанавливает общее для всех ветвей власти правило – действовать исключительно в пределах полномочий, способом и на основаниях, предусмотренных ею и законами Украины.

"Однако, судьи нарушили требования Конституции и отменили положения Закона Украины "О предотвращении коррупции", которые не обжаловали в конституционном представлении 47 народных депутатов", – отметили в НАПК.

2. Быть судьей в собственном деле запрещено основополагающими принципами права.

В НАПК заявили, что, принимая решение, судьи действовали в собственных интересах. По отмененным положениями антикоррупционного законодательства продолжалась процедура привлечения к административной и уголовной ответственности трех судей КСУ – Мойсика, Слиденко и Завгородней.

"Об этом факте они были осведомлены, однако, не заявили об отводе, а отменили соответствующие нормы. В день вынесения решения был установлен факт недекларирования 3,6 млн грн. судьей Головатым, который был знаком с этим фактом на время участия в заседании", – сообщили в НАПК.

Приняв это решение, КСУ остановил работу НАПК, отменив его полномочия, и позволил избежать ответственности тысячам других публичных служащих.

3. КСУ указал на недопустимость осуществления контроля подачи деклараций и конфликта интересов у всех судей наравне с другими публичными служащим. Это противоречит предыдущим выводам Венецианской комиссии по аналогичному вопросу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: