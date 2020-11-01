НАПК ответило на критику Венецианской комиссии из-за кризиса с Конституционным судом

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Политика
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  • КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование

  • В НАПК считают, что в своем решении КСУ нарушил Конституцию Украины минимум дважды

  • Быть судьей в собственном деле запрещено основополагающими принципами права

НАПК ответило на критику Венецианской комиссии

Решая вопрос быстрого восстановления антикоррупционной системы в Украине, следует учесть, что оно невозможно при условии неизменности решения Конституционного суда.

Об этом говорится в заявлении на сайте Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции в ответ на критику Венецианской комиссии из-за кризиса с КС.

Отмечается, что в этой ситуации следует учесть три следующих обстоятельства:

1. В своем решении КСУ нарушил Конституцию Украины по крайней мере дважды. Во первых, суд вмешался в полномочия парламента, что является преступлением, и относится исключительно к полномочиям законодательной ветви власти.

"Это значит, что вернуть уголовную ответственность за декларирование недостоверных сведений, а также восстановить равенство всех ветвей власти, приняв новый закон, невозможно. Любой закон, который будет возвращать уголовной ответственности, не автоматически будет считаться неконституционным, в связи с этим решение КСУ", – говорится в сообщении.

Во вторых, Конституция устанавливает общее для всех ветвей власти правило – действовать исключительно в пределах полномочий, способом и на основаниях, предусмотренных ею и законами Украины.

"Однако, судьи нарушили требования Конституции и отменили положения Закона Украины "О предотвращении коррупции", которые не обжаловали в конституционном представлении 47 народных депутатов", – отметили в НАПК.

2. Быть судьей в собственном деле запрещено основополагающими принципами права.

В НАПК заявили, что, принимая решение, судьи действовали в собственных интересах. По отмененным положениями антикоррупционного законодательства продолжалась процедура привлечения к административной и уголовной ответственности трех судей КСУ – Мойсика, Слиденко и Завгородней.

"Об этом факте они были осведомлены, однако, не заявили об отводе, а отменили соответствующие нормы. В день вынесения решения был установлен факт недекларирования 3,6 млн грн. судьей Головатым, который был знаком с этим фактом на время участия в заседании", – сообщили в НАПК.

Приняв это решение, КСУ остановил работу НАПК, отменив его полномочия, и позволил избежать ответственности тысячам других публичных служащих.

3. КСУ указал на недопустимость осуществления контроля подачи деклараций и конфликта интересов у всех судей наравне с другими публичными служащим. Это противоречит предыдущим выводам Венецианской комиссии по аналогичному вопросу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • Венецианская комиссия предупредила, что прекращение полномочий судей Конституционного суда будет нарушением Основного закона.

  • При этом у Зеленского единственным возможным вариантом выхода из кризиса после решения Конституционного суда, который отменил уголовное наказание за недостоверное декларирование, видят прекращение полномочий его судей.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупцииКонституционный суд Украины