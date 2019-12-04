"Напишет все, что скажешь!" Всплыла связь между Трубой и делами против Порошенко

Бывший глава ГБР Роман Труба мог вмешиваться в ход производств, которые касаются пятого президента Украины Петра Порошенко.
Об этом свидетельствуют аудиозапись разговора, который выложили в Telegram-канале "Трубу прорвало". Разговор состоялся между двумя людьми с голосами похожими на голос директора ГБР Романа Трубы и руководителя Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олега Корецкого (чтобы послушать, доскролльте до конца).
Разговор состоялся 3 сентября 2019.
"Роман Труба выразил недовольство, что Корецкий допрашивает Порошенко не в том деле: "Ты долго думал, чтобы его относительно земли вызвать? Разве у нас адекватных дел нет? "Труба считает дело земли неперспективным", – говорится в сообщении в аудиозаписи.
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"Любое производство, которое его касается, интересное", – защитился Корецкий.
"Труба неожиданно делает вывод, что дело в отношении земли фигурант может назвать политическим, поскольку он там только свидетель. Он также пообещал решить все проблемы с экспертизами одним телефонным звонком Рувину." Эксперт-полиграфолог пишет все, что скажешь, когда есть воля со Офиса президента" - мы не думали, что все так плохо", – отмечается в сообщении.
Следующий разговор Трубы и Корецкого, по данным канала, состоялся 11 сентября 2019 года.
"Отчитываясь о производстве в ВСП, Корецкий сообщает Трубе, что на следующий день идет в Офис президента, по старинке называет его Администрацией. Он также, нарушая все нормы о независимости следователя, анонсирует директору ГБР обыски у Гонтаревой, Чауса, в Жулянах и в "Петином банке", – говорится в сообщении в аудиозаписи.
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