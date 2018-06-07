Нападение России: генерал назвал возможные сроки

Существенное усиление агрессии России в отношении Украины может начаться после 15 июля, когда закончится чемпионат мира по футболу.

Об этом заявил генерал-лейтенант, экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко, сообщает "Апостроф".

"Я думаю, что эти угрозы ни во что серьезное не выльются, потому что у украинской стороны нет особого рвения (обострять войну) на время чемпионата. А вот с российской стороны проводятся определенные действия. В Азовское море стягиваются дополнительные силы: завозятся катера, сосредотачиваются войска. При этом стратегическим военным объектом стал Крымский мост. Поэтому, если и возможно более серьезное обострение, чем на уровне тактических действий, то только после окончания чемпионата мира", - отметил он.

Генерал обратил внимание, что ЧМ-2018 очень важен для российского руководства.

"Для россиян очень важно проведение чемпионата мира, поскольку так или иначе происходит мировая изоляция РФ во многих сферах, в том числе и в спорте. Это очень показательно. Мы помним, как россияне относились к Олимпиаде-2014, и в то же время знаем, как это было использовано для подготовки и осуществления аннексии Крыма", - сказал он.

Военный добавил, что активные бои во время мундиаля противоречили бы позиции РФ в вопросе ЧМ-2018.

По словам Романенко, обострение на Донбассе в мае связано с провокациями террористов и попытками ВСУ улучшить свое положение на тактическом уровне на территориях, которые должны быть подконтрольны Украине по условиям минских соглашений.

"Во-вторых, мы говорим о низкой интенсивности боевых действий. Поэтому заявления Путина – это очередное давление на Украину и очередное оправдание возможных агрессивных действий россиян", - сказал он.

По мнению генерала, серьезное обострение возможно уже после окончания чемпионата мира.

Напомним, к президенту России Владимиру Путину во время "прямой линии" позвонил из оккупированного Донбасса перепуганный гражданин России, который входит в состав российско-террористических группировок, и выразил опасения, что украинская армия может пойти в наступление во время чемпионата мира по футболу, на что президент РФ заявил, что подобные действия могут привести к тяжелым последствиям для украинской государственности в целом.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия пригрозила Украине несколькими армиями.