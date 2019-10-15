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15 октября • обновлено в 13:22
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Нападение на Порошенко: опубликован текст постановления о допросе Трубы

1.8т Читать материал на украинском

В сети появился полный текст постановления Шевченковского райсуда Киева о допросе директора ГБР Романа Трубы и юриста Андрея Портнова.

Документ опубликовал в своем блоге на УП адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань. Допрос касается нападения на Порошенко возле Государственного бюро расследований 25 июля.

"Как видим, следователь Национальной полиции хотел расследовать нападение на пятого президента Украины как обычное хулиганство, а потому старался избежать необходимости допросить лиц, которые своими действиями если не организовали нападение, то активно ему способствовали", — написал Головань, добавив фото постановления.

Роман Труба

Роман Труба

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Директор ГБР Труба использует незадекларированное авто

В документе сказано: суд признал, что "допрос Трубы и Портнова необходим для установления объективной истины и правильной квалификации содеянного уголовного преступления, которое в действительности имело место 25.07.2019 года около 17:00 у здания ГБР, расположенного в Киеве по ул. С. Петлюры, 15".

Постановление суда о допросе Романа Трубы

Постановление суда о допросе Романа Трубы

Постановление суда о допросе Романа Трубы

Постановление суда о допросе Романа Трубы

Постановление суда о допросе Романа Трубы

Постановление суда о допросе Романа Трубы

Постановление суда о допросе Романа Трубы

Постановление суда о допросе Романа Трубы

Отметим, что ранее адвокат Порошенко, управляющий партнер Адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань, заявил, что директора ГБР Романа Трубу допросят в суде.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 25 июля четверо неизвестных напали на автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко. Они спровоцировали драку с охраной, после чего сбежали. По словам очевидцев, один провокатор запрыгнул на автомобиль лидера партии "ЕС", еще трое пособников "прикрывали" его.

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Персоны
Игорь Головань Петр Порошенко Роман Труба
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Труба в детстве был патрубком
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Этот терпило Труба учился в Киевском военном лицее в период с 1993 по 1996 гг. Терп был неописуемый: стирал чужие носки (заставляли его), даже сосал член у собаки, и его заставили засунуть барабанную палочку себе в жопу. Труба - это терп в кубе!
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Да все на поверхности: "беня" + Богдан + Портнов = Труба
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