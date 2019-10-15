Нападение на Порошенко: опубликован текст постановления о допросе Трубы

В сети появился полный текст постановления Шевченковского райсуда Киева о допросе директора ГБР Романа Трубы и юриста Андрея Портнова.

Документ опубликовал в своем блоге на УП адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань. Допрос касается нападения на Порошенко возле Государственного бюро расследований 25 июля.

"Как видим, следователь Национальной полиции хотел расследовать нападение на пятого президента Украины как обычное хулиганство, а потому старался избежать необходимости допросить лиц, которые своими действиями если не организовали нападение, то активно ему способствовали", — написал Головань, добавив фото постановления.

Роман Труба

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В документе сказано: суд признал, что "допрос Трубы и Портнова необходим для установления объективной истины и правильной квалификации содеянного уголовного преступления, которое в действительности имело место 25.07.2019 года около 17:00 у здания ГБР, расположенного в Киеве по ул. С. Петлюры, 15".

Постановление суда о допросе Романа Трубы

Постановление суда о допросе Романа Трубы

Постановление суда о допросе Романа Трубы

Постановление суда о допросе Романа Трубы

Отметим, что ранее адвокат Порошенко, управляющий партнер Адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань, заявил, что директора ГБР Романа Трубу допросят в суде.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 25 июля четверо неизвестных напали на автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко. Они спровоцировали драку с охраной, после чего сбежали. По словам очевидцев, один провокатор запрыгнул на автомобиль лидера партии "ЕС", еще трое пособников "прикрывали" его.

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