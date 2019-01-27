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Нападение на Гриценко: полиция завела дело

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Национальная полиция открыла уголовное производство относительно нападения в Одессе на кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко и его соратников.

Такую информацию сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Министр отметил, что глава координационного совета партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко обратился к нему с заявлением о нападении на него, попытке сорвать участие в прямом радиоэфире, нанесении телесных повреждений лицам, которые его сопровождали 28 ноября в Одессе.

"В своем заявлении политик утверждает, что попытки спровоцировать аналогичные силовые конфликты имели место во время его визитов в Харьков, Днепр, Славянск, Хмельницкий, Винницу и Черновцы. По утверждению Анатолия Гриценко, организаторами провокаций являются высокопоставленные лица правоохранительных органов, которые превысили свои служебные полномочия и использовали их для совершения противоправных политически мотивированных действий", – пишет Аваков.

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Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований, начато расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Нападение на Гриценко: полиция завела дело

Глава МВД подчеркнул, что Национальная полиция готова предоставить всем кандидатам в президенты официальную охрану и полицейское сопровождение массовых мероприятий в рамках избирательной кампании – по официальному обращению кандидата.

"У нас есть силы и специальные возможности, чтобы заблаговременно определить риски и нейтрализовать провокации. МВД и Нацполиция обеспечит всем кандидатам равные права и защиту, но не преференции, и будет жестко пресекать все попытки незаконной агитации или скупки голосов", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября 2018 года в Одессе было совершено бандитское нападение на кандидата в президенты Анатолия Гриценко во время его рабочей поездки в регион. Во время драки, устроенной "титушками", пострадали три члена партии "Гражданская позиция".

В ночь с 13 на 14 января неизвестные обстреляли автомобиль двух работников Центрального штаба Анатолия Гриценко — пресс-секретаря Европейской партии Украины и главного редактора партийной газеты.

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Персоны
Арсен АваковАнатолий Гриценко
Место
Украина
Теги
Выборы Президентавыборы в УкраинеМинистерство внутренних дел УкраиныМВДГромадянська позиція
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