"Наносит ответный удар": в Украине объяснили, почему Путин не закончит войну

Россия не хочет мира, ведь окончание войны станет признанием поражения.

Такое мнение в Facebook выразил журналист Павел Казарин. Он отметил, что в РФ не будет никаких выборов, а значит, ротация власти не произойдет.

"Владимир Путин находится у власти двадцать лет. За это время он пересидел трех американских президентов и твердо намерен пересидеть четвертого. За это время он привык, что вокруг сменяются правительства, режимы и архитектуры, а он – остается. В его анамнезе - революция роз в Грузии и первый майдан в Украине, “мюнхенская речь” и подавление Болотной площади. Он – заложник своей картины мира. В его сознании именно запад эту начал войну: развалив СССР, отобрав страны Балтии, отколов Грузию и Украину. А сам Владимир Путин лишь "восстанавливает статус-кво" "наносит ответный удар" и "дает сдачи", – пояснил он.

Новости Путин просто несчастная жертва злобного Запада

Казарин отметил, что Путину нет смысла желать окончания войны, ведь любой компромисс для него – поражение.

"Какой смысл ему возвращаться в ситуацию мира, если в ней нет места его мечте? Какой смысл ему обнулять последние пять лет, если он хочет обнулить последние 28? Российская политика обречена быть бессменной – покуда остается бессменным российский президент. Тот самый, для которого вся новейшая история – это одна длинная шахматная партия. В которой он восстанавливает империю, обороняется от запада и вписывает себя в учебники истории", – подчеркнул журналист.

Владимир Путин

Казарин акцентировал, что нет ни малейших оснований думать, что Россия изменится.

"Потому что у власти в РФ останутся все те же люди. Которые верят в “план Даллеса” и цитируют фальшивки. Которые рассуждают о ядерных ударах и срежиссированности любого протеста. Которые привыкли называть силу – слабостью, черное – белым, а неизбежное – поправимым", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казарин объяснил, почему в Украине не будет независимых политиков.

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