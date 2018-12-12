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Любомир Дроздовський
Любомир Дроздовський
Адвокат-партнер Адвокатського об'єднання "Хасін та Дроздовський"Все статьи автора

Намагання невиконання судового рішення про поновлення Насірова на посаді Голови ДФС — це злочин

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Вчора Окружний адмінсуд визнав незаконним розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення і поновив Романа Насірова на посаді Голови Державної фіскальної служби України.

Рішення суду в частині поновлення Насірова на посаді Голови ДФС підлягає негайному виконанню.

Намагання невиконання судового рішення про поновлення Насірова на посаді Голови ДФС — це злочин

Усі необхідні документи направлені в Державну виконавчу службу України для негайного виконання зазначеного рішення.

Відповідно до ст.65 Закону України "Про виконавче провадження" КМУ зобов’язаний видати розпорядження про поновлення Романа Насірова на посаді Голови ДФС і після чого Насіров приступить до виконання обов`язків за посадою Голови ДФС.

Можливе оскарження КМУ цього рішення в апеляційному порядку не зупиняє його виконання.

За умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність.

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