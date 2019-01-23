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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсе статьи автора

Нам так не жить?

1.1т

Накипело... Сингапур не выиграл в лотерею борьбу с коррупцией. 9 августа 1965 года Сингапур был исключен из Малайской Федерация за... тотальную коррупцию.

У них был выбор - стать очередной нищей страной на карте мира или измениться. И они выбрали измениться. Думаете это было просто? Нет! Коррупционеров садили и казнили. Были откровенные притеснения демократии. Но не во имя чьего-то личного интереса, а во имя выживания государства. Да, в Сингапуре не только говорили, что надо делать, но и делали. В итоге страх наказания превысил желание взять или дать взятку. И Сингапур стал примером жесткой и жестокой, но эффективной борьбы с коррупцией. Страну спасли.

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Немцам никто не подарил на Новый год порядок в стране. Они хотели так жить, прикладывали усилия для этого и наказывали тех, кто не хотел жить по закону. И если, кто-то бросал окурок на дорогу, то остальные указывают правонарушителю на то, что он не прав, а не уподобляются ему. Немцы не только писали законы, но и возвели верховенство права в национальную составляющую. Потому, что "Ordnung muss sein" - "Должен быть порядок". И все!

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Эстония не нашла на дороге свои знаменитые достижения в е-управлении. При ограниченных ресурсах и возможностях они не захотели быть перифирией цивилизованного мира. Эстонцы просто захотели быть страной, в которой можно проголосовать не выходя из дома или зарегистрировать фирму за 30 минут со счетом в банке, и так далее. И упростили все процедуры, переведя их в электронный вид с бумаг. Они прошли непростой путь трансформации формы государственного управления. Но они шли к своему выбору. И результат видит сегодня весь мир.

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Израилю не повезло с нефтью, климатом и соседями. Но были цель и желание. Израиль воюет с первых дней своего существования. И развивается. Своим гражданам руководство страны не рассказывает, что во время войны невозможно достичь роста ВВП, а привлекает инвестиции, создает рабочие места и работает над тем, чтобы государство было богаче и сильнее, а граждане оставались патриотами и испытывали комфорт проживания. Просто евреи поняли, что это их страна, другой не будет и начали лепить из нее такую, в которой хотелось бы им жить. И куда бы хотели переезжать другие евреи. Поэтому они пашут на свою страну, а не только произносят патриотические речи. И сажают всех, кто берет взятки несмотря на чины и связи. И наказывают любого гражданина за то, что не платишь налоги. Наказывают любого гражданина без учета его заслуг и положений. В итоге Израиль стал государством, с которым считаются не только в регионе, но и во всем мире. Они выбрали цель и к ней шли все время.

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Я часто слышу фразы "Вот у немцев порядок", "А в Сингапуре борются с коррупцией", "В Эстонии самое эффективное электронное управление", "Израиль воюет, привлекает инвестиции и создал из пустыни сад". И потом традиционно следует фраза "Нам так не жить. Но как у них-то получилось?" Не просто, но получилось.

Все это выбор людей. Не только руководства тех стран, но и самих граждан. То, что мы так живем - это наш выбор. Вернее, выбор большинства. Хотели бы жить иначе, то жили бы. Не верите? Посмотрите на Германию, Сингапур, Эстонию и Израиль. И попробуйте рассказать о том, что им просто повезло или дано свыше.

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Да, оправдывать себя просто. Сложнее измениться и изменить мир вокруг себя. Но раз у них получилось, то и у нас получится. Сразу после того, как жить по закону и в эффективной стране захочет большая часть населения Украины. И начнут с того, что изменятся сами. Затем будут помогать меняться своему окружению - родным, друзьям, близким, соседям, сотрудникам и знакомым. А потом этот "принцип домино" будет не остановить. И тогда, через некоторое время, в какой-то стране третьего мира будут приводить Украину в пример и рассказывать о том, как мы это сделали. А затем стараться повторить наше достижение. Но чтобы преодолеть дорогу в 1000 шагов нужно сделать первый шаг. Делайте его. Помогайте делать этот шаг другим, ведь дорогу осилит идущий. Только надо начать этот путь!

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Борислава Берези
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