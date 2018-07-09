"Нам нужно идти в Европу": Бессмертный вспомнил странный разговор с Януковичем

Во время визита в Москву в феврале 2013 года окружение президента РФ заявило, что президент Украины Виктор Янукович в ближайшем будущем может лишиться власти.

"Я сказал, что ощущаю опасность, которая надвигается на Украину, потому что слышал фразу "ваш президент может не дотянуть до Нового года", - рассказал "Гордону" бывший вице-премьер-министр, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

Роман Бессмертный Гордон

"Я эту фразу запомнил так: "Ваш до Нового года не дотянет"… Что это значило… Если бы ситуация сложилась по-другому, я бы мог эту фразу и забыть, потому что это была встреча… Я был абсолютно не отягощен властью, они для меня были людьми абсолютно непонятными…", - вспомнил политик, отметив, что на встрече присутствовали советники и помощники Путина.

Бессмертный считает, что эти люди выработали систему давления на экс-президента Украины.

"У меня ощущение, что я знаю двух Януковичей. То есть одного я знаю, а второй для меня непонятен. Я помню наш разговор, когда я ехал в Беларусь, и потом, когда у него был государственный визит в Беларусь. Мы сидели вдвоем, и он говорил: "Наша задача – закончить дело по демаркации и делимитации границы с Беларусью и Россией"… Я спрашиваю: "Почему?" Он отвечает: "Потому что нам нужно идти в Европу. Без решения этих вопросов у нас будут проблемы". То, что будет происходить потом, проблематично для меня с точки зрения понимания… Поэтому те фразы, которые я помню, которые прозвучали в этом разговоре, – это своего рода создание системы давления, чтобы каким-то образом дезориентировать, выбить его из колеи", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Бессмертный назвал главные козыри Украины в войне с Россией.