Нам нужен мир на наших условиях, а не капитуляция — Гриценко

Пока враг убивает наших людей, нельзя протягивать руку мира, надо защищать украинских солдат.

Об этом заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в эфире ток-шоу "Право на власть", сообщается на сайте политсилы.

Анатолий Гриценко "Гражданская позиция"

"На месте президента я бы отозвал переговорную группу из Минска после информации о погибших воинах. Выдвигать переговорные инициативы тогда, когда есть определенная готовность. Готовности Путина нет. Поэтому нужно усиливать международное, санкционное давление наших партнеров. Это миссия нашей дипломатии Нужно усиливать нашу армию. И когда это созреет, можно выходить с мирными инициативами", – сказал Гриценко.

Также он отметил, что вопрос "не стрелять в ответ" вообще не должен обсуждаться.

"Несмотря на объявление прекращения огня, убивают нашего солдата. И после этого не стрелять в ответ? Командиры этого не понимают, ни своего главнокомандующего, ни свое государство. Нам объяснили, что было предложение не стрелять в ответ, если огонь ведется из чувствительных зданий. Например, с крыши больницы снайпер убил нашего солдата. Значит, нужно убивать снайпера на крыше больницы. Мы должны защищать нашего солдата", – отметил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" будет выдвигаться на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, которые должны состояться 21 июля. Политик отметил, что намерен работать для кардинальных изменений в государстве.

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