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22 января • обновлено в 10:24
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"Нам не все равно!" Порошенко трогательно поздравил с Днем Соборности

1.2т
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Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил соотечественников с Днем соборности Украины, который приурочен к Акту Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году.

В видеообращении, выложенном на его странице в Facebook, Порошенко напомнил строки из стихотворения Тараса Шевченко "Та не однаково мені...", флэшмобом с которыми украинцы отреагировали на призыв президента Владимира Зеленского "Какая разница?" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

"Та не однаково мені,// Як Україну злії люде // Присплять, лукаві, і в огні // Її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені", – напомнил стихотворение Порошенко.

Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем соборности

Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем соборности

Нардеп подчеркнул, что украинцам не равно, на каком языке разговаривать, какие памятники возводить, в какую церковь ходить.

  • Нам не все равно, какой язык, потому что украинский объединяет и консолидирует. Что не мешает нам уважать и тех соотечественников, которые говорят на русском, крымскотатарском, на других языках. Это их неоспоримое право.

  • Нам не все равно, какие памятники. Как не было безразлично немцам, когда они снесли многочисленные памятники Гитлеру. Мы очистили нашу карту от коммунистических идолов. Местные общины теперь сами решают, как называть улицы и кому строить монументы.

  • Нам не все равно, какая церковь, и поэтому мы завоевали Томос. Мы понимаем, что РПЦ в Украине не просто конфессия, а инструмент геополитического влияния России. Но граждане вольны выбирать свой путь к Богу. Даже если для кого-то он до сих пор лежит, к сожалению, через Москву.

  • Большинству украинцев не все равно, вступим мы в НАТО или сползем в Ташкентский пакт... Будем частью Европы или вернемся к сфере российского влияния.

  • Хорошие дороги по всей стране – это, безусловно, важно. Но нации цементируются не асфальтом, а общими ценностями, – сказал Порошенко.

Он отметил, что Путин, пытаясь рассорить украинцев в 2014 году, добился только обратного.

"Да, говорим на разных языках. Да, ходим в разные церкви. Да, порой и местами по-разному смотрим на историю. Но объединены мы в единую украинскую политическую нацию чувством патриотизма, любви к Украине и совместным европейским будущим.

Дорогие украинцы!

Поздравляю вас с Днем соборности от себя лично и от всей команды "Европейской солидарности".

Слава Украине!", – подытожил Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, В 2020 году исполняется 101 год со дня, когда Украина объединилась после нескольких веков существования отдельно.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
Чо там, петруха, ласты ещё не скрутили?
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Крым Андрей, этот выб.лядок. убившей родного брата, еще видать немало проживет, а после смерти попадет прямо на сковородку к пи.дору бан.дере
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Дякуемо Вам!!!!
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Mega Death
Mega Death
Украина это лишь неудавшийся проект, который идет к своему логическом завершению. Быть антиРоссией очень дорогое удовольствие, непосильное нынешним хуторянам)))
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Забралов Ник
Забралов Ник
Mega Death, шо це за виперд з унітазу? :)
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