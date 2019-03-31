"Нам был бы п*здец!" Подервянский рассказал, как Путин может уничтожить Украину

Президент России Владимир Путин может причинить Украине серьезный вред, отдав обратно украденные территории.

Такое мнение высказал украинский писатель Лесь Подервянский в программе "Рандеву" с Яниной Соколовой. "Если я был бы Путиным, я сейчас отдал бы это все Украине, и нам был бы п*здец", — подчеркнул он.

Свои слова Подервянский объяснил тем, что Украина не знала бы, что делать и как справиться с возвращенными территориями.

Лесь Подервянский Скриншот с видео

"Потому что сейчас, эти люди — это гири на ногах Украины. Потому ничего лучшего для Путина, чем отдать нам эти территории нет. Это счастье, что их сейчас у нас нет", — заверил писатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лесь Подервянский заявил, что отличительными чертами кацапов являются понты, желание обижать слабых и тупое упрямство.

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