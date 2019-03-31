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"Нам был бы п*здец!" Подервянский рассказал, как Путин может уничтожить Украину

3.7тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин может причинить Украине серьезный вред, отдав обратно украденные территории.

Такое мнение высказал украинский писатель Лесь Подервянский в программе "Рандеву" с Яниной Соколовой. "Если я был бы Путиным, я сейчас отдал бы это все Украине, и нам был бы п*здец", — подчеркнул он.

Свои слова Подервянский объяснил тем, что Украина не знала бы, что делать и как справиться с возвращенными территориями.

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Лесь Подервянский

Лесь Подервянский

Скриншот с видео

"Потому что сейчас, эти люди — это гири на ногах Украины. Потому ничего лучшего для Путина, чем отдать нам эти территории нет. Это счастье, что их сейчас у нас нет", — заверил писатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лесь Подервянский заявил, что отличительными чертами кацапов являются понты, желание обижать слабых и тупое упрямство.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Лесь ПодервянскийЯнина СоколоваВладимир Путин
Место
Украина
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Булах Петр
Булах Петр
Тьхі, чи й не новость. Я давно казав шо це кацапське лайно на тих територіях нам і нах не потрібні. Спитайте в німців- потрібен їм теперішній Кенігсберг з його лапотною начинкою?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот, хоть какие хорошие новости!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Повезло вам нацисты, вас тварей люди стороной обходят)))
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