Санкции променяют на Крым? Сможет ли Путин ''сломать'' Зеленского

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в очередной раз заверил, что санкции против России будут сохранены до возвращения Крыма и выполнения Минских договоренностей, но России нужно обеспечить “легкий путь отступления”.

Как в преддверии "нормандской встречи" могут развиваться события с учетом попыток новой власти искать компромиссы с агрессором, разбирался OBOZREVATEL

Главное:

Украинские партнеры обещают сохранить санкции – до возвращения Крыма и выполнения Минских соглашений.

Тем не менее вопрос отмены санкций время от времени поднимается – как в Европе, так и внутри Украины.

Эксперты считают, что в ходе “нормандского формата” давление на Украину в контексте уступок России может усилиться.

Но дальнейшее поведение ЕС зависит от принципиальной позиции Украины, а обмен пленными – недостаточный шаг со стороны РФ для смягчения санкций.

В поиске компромиссов

В своем недавнем интервью Курт Волкер назвал условие, при котором санкции против РФ могут ослабить.

"Если Россия будет выполнять Минские соглашения так, как она обязалась это делать, тогда мы будем рассматривать ослабление этих санкций. Но санкции в отношении Крыма будут оставаться настолько долго, сколько Россия будет продолжать оккупацию Крыма. Другие санкции также", - заявил он в интервью телеканалу "1+1".

Такие заверения и “глубокую обеспокоенность” украинцы слышат с самого начала оккупации своих территорий, однако с каждым годом Россия делает все большие успехи в реабилитации. Яркое доказательство тому - возвращение российской делегации в ПАСЕ, после чего Украина решила приостановить участие в работе Ассамблеи.

В то же время Волкер подчеркивает, что Россия не заинтересована продолжать оккупацию Донбасса, и ей нужно помочь “найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории".

Новости США пообещали помочь Путину уйти с Донбасса

Ожидаемо, что в контексте приближающегося “нормандского формата” и участившихся разговоров о выборах на Донбассе западные партнеры будут искать варианты взаимных уступок между Украиной и Россией и ключевой вопрос - каким может быть этот “легкий путь отступления” и что Украине предложат взамен.

Владимир Зеленский

И хотя сам президент Владимир Зеленский утверждает, что санкции – это "налог ради мира", его “бэк-вокал” в лице бизнесмена Игоря Коломойского напевает, что пора предложить РФ снять санкции по Донбассу, но с условием возвращения территорий.

При этом в самой Европе то и дело возникают идеи оставить Россию в покое. Например, на прошлой неделе депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани предложил снять антироссийские санкции, что, по его мнению, станет шагом к нормализации отношений с Россией.

Что говорят международники

Экс-вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, глава профильного комитета ВР Иванна Климпуш-Цинцадзе допускает давление на украинскую сторону в рамках “нормандского формата”, хотя никаких реальных предпосылок для смягчения санкций нет.

"На мой взгляд, есть определенная угроза того, что любые договоренности, достигнутые во время “нормандского формата”, могут привести к тому, что появятся предложения "а давайте, если кто-то пошел кому-то на уступки, то будем отражать это на санкционном режиме”. Но я считаю, нет никаких оснований говорить о смягчении санкций, тем более об их снятии", - сказала она OBOZREVATEL.

"Конечно, если Украина сама будет отказываться от санкций устами чиновников или олигархов, приближенных к власти, то это может создать почву для того, чтобы голоса стран, неоднократно поднимавших вопрос о снятии санкций, зазвучали увереннее и громче”, - уверена Климпуш-Цинцадзе.

Более того, депутат считает, что глядя на продолжающуюся паспортизацию жителей оккупированных территорий и непрекращающиеся обстрелы украинских позиций в зоне ООС, санкционный режим наоборот должен быть усилен.

В свою очередь, эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская считает, что освобождение заложников – шаг положительный, но недостаточный для пересмотра санкций.

Владимир Путин

"Риск того, что под предлогом выполнения Россией своих обязательств на украинскую сторону будут давить в контексте ослабления санкций, растет. Все будет зависеть от того, насколько украинская сторона будет держать принципиальную позицию и на это не соглашаться. Сила нашей позиции может быть в том, что если ситуация не меняется, то нет и оснований для снятия санкций", - сказала она OBOZREVATEL.

Какие санкции действуют против России

Дипломатические и экономические санкции против России и ряда российских чиновников и политиков были введены вскоре после аннексии Крыма. США и ЕС создали свои санкционные списки российских лиц, причастных к аннексии Крыма. Зарубежные активы этих персон были заморожены, а их право на въезд в Америку и Европу ликвидировано.

С тех пор новые санкции против России вводились США и ЕС регулярно – после начала войны на Донбассе, после катастрофы малайзийского "Боинга777" рейса МН17. Позднее к ним присоединились как страны Большой Семерки, так и страны-партнеры Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также НАТО.

Санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

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Кроме того, санкции "широкого охвата" против 294 юридических и 848 физических лиц агрессора вводила непосредственно и Украина – в марте этого года. В список попали причастные к строительству моста через Керченский пролив и захватчики украинских моряков, а также издатели антиукраинской печатной продукции.

Однако больнее всего по РФ "бьют" американские санкции в связи с "делом Скрипалей". Они привели к тому, что рубль пробил двухмесячные минимумы, а инвесторы принялись распродавать российский госдолг. В частности, российская валюта спикировала к антирекордам – 65,4 к доллару и 72,42 к евро.

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