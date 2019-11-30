"Налепим на лбу!" Зверобой выступила с жестким обращением к Зеленскому

Волонтерка Маруся Зверобой выступила с новым резким заявлением против президента Владимира Зеленского.

Так, женщина обновила аватарку на Facebook, добавив надпись в стилистике "Зе-команды" – "ЗверобойСЯ!"

"Потешная заставочка. Наша земля – наш порядок! Не русский! Донбасс наш! Крым наш! Простые вещи. Украинская власть должна иметь такое же направление не на словах, а в делах. Иначе эту наклеечку на лбу вам налепим!" – написала она.

Зеленский и Зверобой

Как писал OBOZREVATEL, ранее Маруся Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федина сделали скандальное заявление о президенте Владимире Зеленском, намекнув, что его могут убить. Затем были заведены уголовные производства с формулировкой "призывы к убийству человека и свержению государственной власти".

Недавно Зверобой пожаловалась на якобы преследования людей, несогласных с политикой Зеленского. Также она обвинила президента в том, что он якобы будет сдавать интересы Украины.

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