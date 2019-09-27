Наказывать за манипуляции: министр культуры сделал громкое заявление о журналистах

Новоназначенный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что журналистов нужно наказывать за "манипуляции общественным мнением".

Об этом он сказал в интервью ВВС. По его словам, в условиях войны манипуляции – это очень серьезное преступление.

"Вообще, я либерал, но когда дело доходит до наших национальных интересов, мы должны находить баланс между либеральными ценностями и защитой нашего информационного пространства. Сейчас так часто бывает, что люди, прикрываясь свободой слова, откровенно манипулируют общественным мнением. Я считаю, что за манипуляцию нужно наказывать", – заявил Бородянский.

Владимир Бородянский ukrinform.ua

Как наказывать, министр не пояснил, впрочем отметил, что должно быть уголовное дело.

"Я не знаю пока, чем. Но если вы, журналист очень уважаемого издания, взяли средства у кого-то за то, что вы будете манипулировать общественным мнением, я считаю, что нужно уголовное дело. Это не всегда тюрьма, но давайте так: в условиях войны это очень серьезное преступление", – отметил Бородянский.

Как писал OBOZREVATEL, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский высказался о скандале с певицей Алиной Паш, которая в 2018 году должна была выступить в РФ и заявляла, что будет петь там, где нужно. Чиновник сказал, что для него важно, что делают и говорят артисты сейчас, а не раньше. Ведь каждый в прошлом мог ошибаться.

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