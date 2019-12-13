Наказание за прогулы: комитет Рады определил санкции для нардепов, названы имена

Комитет по вопросам регламента и этики Верховной Рады обратился к главе парламента Дмитрию Разумкову с предложением не компенсировать расходы на полномочия для 81 депутата из-за прогулов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". По данным на сайте комитета, такое решение основывается на информации аппарата Верховной Рады по учету рабочего времени народных депутатов в ноябре.
Верховная Рада
liga.net
Согласно предоставленным данным, этот 81 депутат без уважительных причин не принимал непосредственного участия в более чем 30% голосований во время принятия решений на пленарных заседаниях парламента. Также депутаты из списка прогульщиков не принимали непосредственного участия в более чем 50% заседаний парламентских комитетов, в состав которых они избраны.
В список депутатов, которым комитет предлагает не возмещать депутатские расходы, попали:
Юрий Бойко;
Олег Волошин;
Вадим Рабинович;
Сергей и Юлия Левочкины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь");
Виктор Бондарь;
Антон Яценко;
Ярослав Дубневич;
Дмитрий Лубинец, (группа "За будущее");
Александр Корниенко;
Максим Бужанский;
Александр Дубинский (фракция "Слуга народа");
Андрей Кожемякин;
Иван Крулько;
Сергей Соболев;
Сергей Тарута (фракция "Батькивщина");
Петр Порошенко;
Максим Саврасов (фракция "Европейская солидарность");
Анна Скороход;
Андрей Деркач;
Олесь Довгий;
Вадим Новинский (внефракционный).
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