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14 декабря • обновлено в 01:26
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Наказание за прогулы: комитет Рады определил санкции для нардепов, названы имена

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Комитет по вопросам регламента и этики Верховной Рады обратился к главе парламента Дмитрию Разумкову с предложением не компенсировать расходы на полномочия для 81 депутата из-за прогулов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". По данным на сайте комитета, такое решение основывается на информации аппарата Верховной Рады по учету рабочего времени народных депутатов в ноябре.

Верховная Рада

Верховная Рада

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Прогулы и кнопкодавство: нардепы проголосовали за свое наказание

Согласно предоставленным данным, этот 81 депутат без уважительных причин не принимал непосредственного участия в более чем 30% голосований во время принятия решений на пленарных заседаниях парламента. Также депутаты из списка прогульщиков не принимали непосредственного участия в более чем 50% заседаний парламентских комитетов, в состав которых они избраны.

В список депутатов, которым комитет предлагает не возмещать депутатские расходы, попали:

  • Юрий Бойко;

  • Олег Волошин;

  • Вадим Рабинович;

  • Сергей и Юлия Левочкины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь");

  • Виктор Бондарь;

  • Антон Яценко;

  • Ярослав Дубневич;

  • Дмитрий Лубинец, (группа "За будущее");

  • Александр Корниенко;

  • Максим Бужанский;

  • Александр Дубинский (фракция "Слуга народа");

  • Андрей Кожемякин;

  • Иван Крулько;

  • Сергей Соболев;

  • Сергей Тарута (фракция "Батькивщина");

  • Петр Порошенко;

  • Максим Саврасов (фракция "Европейская солидарность");

  • Анна Скороход;

  • Андрей Деркач;

  • Олесь Довгий;

  • Вадим Новинский (внефракционный).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как президент Украины Владимир Зеленский предложил жестко наказывать нечестных нардепов и лишать их мандатов.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Украина Киев
Тег
Верховная Рада Украины
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