Наказание за прогулы: комитет Рады определил санкции для нардепов, названы имена

Комитет по вопросам регламента и этики Верховной Рады обратился к главе парламента Дмитрию Разумкову с предложением не компенсировать расходы на полномочия для 81 депутата из-за прогулов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". По данным на сайте комитета, такое решение основывается на информации аппарата Верховной Рады по учету рабочего времени народных депутатов в ноябре.

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Согласно предоставленным данным, этот 81 депутат без уважительных причин не принимал непосредственного участия в более чем 30% голосований во время принятия решений на пленарных заседаниях парламента. Также депутаты из списка прогульщиков не принимали непосредственного участия в более чем 50% заседаний парламентских комитетов, в состав которых они избраны.

В список депутатов, которым комитет предлагает не возмещать депутатские расходы, попали:

Юрий Бойко;

Олег Волошин;

Вадим Рабинович;

Сергей и Юлия Левочкины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь");

Виктор Бондарь;

Антон Яценко;

Ярослав Дубневич;

Дмитрий Лубинец, (группа "За будущее");

Александр Корниенко;

Максим Бужанский;

Александр Дубинский (фракция "Слуга народа");

Андрей Кожемякин;

Иван Крулько;

Сергей Соболев;

Сергей Тарута (фракция "Батькивщина");

Петр Порошенко;

Максим Саврасов (фракция "Европейская солидарность");

Анна Скороход;

Андрей Деркач;

Олесь Довгий;

Вадим Новинский (внефракционный).

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