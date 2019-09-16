Останутся без кресла и денег: как в Раде хотят наказывать кнопкодавов

В Верховной Раде Украины предлагают нещадно штрафовать народных депутатов за кнопкодавство. Как это сделать — пока не решили. Одни говорят, что нужно штрафовать, другие — сразу увольнять.

О чем идет речь и сможет ли такая норма усмирить “слуг народа” — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Верховной Раде пока никак не наказывают за кнопкодавство. Принятого закона еще нет, мнения разделились;

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук предлагает за неперсональное голосование наказывать штрафом от 51 до 85 тысяч гривен;

Президент Владимир Зеленский хочет сразу лишать мандата;

Тем временем в парламенте уже есть первые кнопкодавы, в том числе и от "Слуги народа". Их пока только публично наругали, они извинились и отдали месячную зарплату;

Зеленский зол, но выгонять их из фракции не намерен.

Штрафовать или выгонять?

Кнопкодавство — одна из главных проблем украинского парламента. Когда народный депутат голосует не только за себя, но и за своих коллег. Обычно такие вещи происходят из-за политических договорняков — нужно принять закон, а голосов не хватает, тогда народные депутаты в стенах парламента голосуют за 2-3, а то и более коллег.

Под таким “соусом” парламент принимал десятки законов, часто откровенно провальных и лоббистских. Все бы ничего, но подобная норма не предусмотрена Конституцией. Там четко прописано персональное голосование, где “каждый голосует сам за себя”.

В этой же Верховной Раде нардепов предлагают за такое нарушение наказывать. Как? Пока есть две позиции. Как считает первый вице-спикер Руслан Стефанчук, за кнопкодавство нужно штрафовать.

На своей странице в Facebook нардеп предлагает следующую модель:

информация о неперсональном голосовании передается аппаратом Верховной Рады;

штраф от 3-х до 5-ти тысяч необлагаемых минимумов для нардепа-кнопкодава. Это от 51 до 85 тысяч гривен.

С одной стороны — суммы значительные. Ранее OBOZREVATEL детально расписывал, сколько зарабатывают нардепы, в среднем это примерно 30 тысяч гривен. То есть за такое нарушение они могут заплатить 2-3 своих заработных платы. Если жить честно на зарплату, то это весомый удар по домашнему бюджету.

С другой — для многих народных избранников сумма вполне подъемная. Ведь многие стали народными депутатами в статусе звезд шоу-бизнеса, или уже успешных бизнесменов.

Такими методами можно регулярно голосовать за лоббистские проекты законов и платить штраф в размере 85 тысяч. При этом получать в конвертах неофициально намного больше.

Именно поэтому родилась и иная модель — лишать нардепов мандатов за кнопкодавство сразу, без лишних разговоров и предупреждений. В первый день работы нового парламента президент Владимир Зеленский подал законопроект №1027, который предусматривает изменения в Конституцию. Текст дополнен и другими причинами, которые становятся основой для лишения депутатского мандата:

Кнопкодавство — неперсональное голосование народного депутата, факт которого должен устанавливать суд.

Прогулы — отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитетов парламента в течение одной сессии. В таком случае полномочия нардепа прекращает Верховный суд.

Переезд в другую страну для постоянного проживания и прекращение гражданства Украины. В таком случае его полномочия прекращает Верховная Рада.

За этот проект уже проголосовали, но он пока еще не вступил в действие. Так или иначе, вопрос с ответственностью за кнопкодавство на данном этапе еще не решен. Юридически притянуть кого-либо к ответственности нельзя. Все ждут решения Конституционного суда.

Кто уже кнопкодавил и как наказали?

Во многом благодаря такой проблеме некоторые избранники уже бросились нарушать закон. Один из вопиющих случаев кнопкодавства совершил внефракционный народный депутат Александр Ковалев. Интересен и тот факт, что нардепом он стал на самом маленьком округе в Украине, где за него проголосовали 220 избирателей.

Александр Ковалев возле Верховной Рады

После того, как журналисты поймали нардепа на голосовании “за соседа”, Ковалев не придумал ничего лучшего, чем попросту перейти на угрозы. Он записал фамилию журналиста, сфотографировал его, отправил фото кому-то в мессенджере и сказал: “Мы еще встретимся и подробно об этом поговорим”.

Не отличились особой дисциплиной и “слуги народа”. Настоящим скандалом закончилось неперсональное голосование нардепов от СН Елены Копанчук и Сергея Литвиненко. Несмотря на предвыборные обещания президента и партии лишать за такое мандатов, они отделались лишь извинениями и лишением месячной зарплаты.

"Это был турборежим. Ошибочно, но я голосовал, как подсказывали душа и сердце. Как наказание готов отдать месячную зарплату на благотворительность", — объяснил свой проступок нардеп Литвиненко.

В рамках Ялтинской конференции YES OBOZREVATEL поинтересовался мнением президента о нардепах, которые переступили через закон. Владимир Зеленский назвал это ошибкой, но подчеркнул, что все “извинились”.

"Это их большая ошибка. Я знаю, что им передали. Они извинились", — отметил он.

Зеленский добавил, наказание для "кнопкодавов" должно определять законодательство, а не президент.

"Есть законодательство, которое это регулирует. Пусть депутаты ВР примут этот закон об императивном мандате. И пусть закон регулирует, а не президент каждого депутата", — заявил он.

А вот бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не считает факт кнопкодавства чем-то ужасным. "Не критично, всякое бывает. Лес рубят, щепки летят", — отреагировал в комментарии OBOZREVATEL миллиардер.

При этом Коломойский ранее же заявлял, что Раду следует распустить, если нардепы будут заниматься "бл*дством".

"Вот это на букву "б" — это не кнопкодавство. Это нечто другое", — заверил Коломойский. По его мнению, нельзя ругать того, кто делает ошибки от усердия.

Глава парламент Дмитрий Разумков и первый замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко уже публично пообещали, что такого больше не повторится. Очевидно, что такие обещания могут быть действенными только в том случае, когда каждый "слуга народа" будет нести жесткую ответственность, не только гривней, но и своим рабочим местом.

В противном формате тотальная безнаказанность продолжится и далее.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram