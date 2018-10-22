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''Найти компромисс'': соратница Януковича сделала скандальное заявление о дружбе с Россией

6.5тЧитать материал на украинском

Бывшая советница беглого украинского президента Виктора Януковича Анна Герман выступила за возобновление отношений с Россией.

Как передает NewsOne, Герман заявила, что Киеву нужно искать компромисс с Москвой. По ее словам, Россия якобы осознала, что совершила ошибку, решив "обострить конфликт".

"Мы никуда не денем Россию от украинской границы. Она есть, была и будет нашим соседом, поэтому у нас нет другого выхода, кроме как искать компромисс и искать возвращение к отношениям, которые были бы нам выгодны, - чтобы мы брали то, что было бы нам выгодно - нашим интересам, нашей экономике нашим людям, и чтобы они делали тут свой интерес", - сказала Герман.

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"Российские политики первой линии уже поняли, что обострять конфликт с Украиной было ошибкой. Надо было делать все, чтобы поддерживать в Украине ту политику, которая давала бы возможность партнерских отношений", - заявила она.

''Найти компромисс'': соратница Януковича сделала скандальное заявление о дружбе с Россией

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Герман назвала "моральными калеками" украинских военнослужащих, которые воюют с террористами на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Анна Герман
Место
Украина
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Разумно.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Пока на Украине почитают Бандеру и Шухевича, никаких тёплых отношений не будет. Пускай пиндосы и европейцы нянчатся с майданутыми шароварниками.
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Бедарева Ольга
Бедарева Ольга
На кол старую паскуду !!!
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