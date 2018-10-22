''Найти компромисс'': соратница Януковича сделала скандальное заявление о дружбе с Россией

Бывшая советница беглого украинского президента Виктора Януковича Анна Герман выступила за возобновление отношений с Россией.

Как передает NewsOne, Герман заявила, что Киеву нужно искать компромисс с Москвой. По ее словам, Россия якобы осознала, что совершила ошибку, решив "обострить конфликт".

"Мы никуда не денем Россию от украинской границы. Она есть, была и будет нашим соседом, поэтому у нас нет другого выхода, кроме как искать компромисс и искать возвращение к отношениям, которые были бы нам выгодны, - чтобы мы брали то, что было бы нам выгодно - нашим интересам, нашей экономике нашим людям, и чтобы они делали тут свой интерес", - сказала Герман.

"Российские политики первой линии уже поняли, что обострять конфликт с Украиной было ошибкой. Надо было делать все, чтобы поддерживать в Украине ту политику, которая давала бы возможность партнерских отношений", - заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Герман назвала "моральными калеками" украинских военнослужащих, которые воюют с террористами на Донбассе.