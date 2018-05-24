"Найдем решение по Украине": Макрон обратился к Путину на "ты"

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе России Владимиру Путину на "ты", когда говорил касательно конфликта в Украине.

Об этом он сказал во время официальных переговоров в Санкт-Петербурге, предложив "найти решение", передает пресс-служба Кремля.

"Спасибо, дорогой президент, дорогой Владимир! Спасибо также тебе и твоей делегации за то, что вы нас решили принять здесь, в Санкт-Петербурге. Действительно, год тому назад мы с тобой положили начало такому интенсивному обмену на нашем уровне, между Францией и Россией, – это было в Версале. Прошел год, и я решил осенью прошлого года принять твое предложение приехать сюда, в Санкт-Петербург, сегодня я этому очень рад", – сказал Макрон.

Он отметил, что отношения России и Францию развиваются, и в экономическом плане наблюдается рост, что позитивно.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин kremlin

"Вне наших двусторонних отношений, думаю, сегодня настал такой момент, когда мы, две страны, у которых особый статус, поскольку мы являемся постоянными членами Совета Безопасности ООН, поскольку у нас очень крепкие, глубокие исторические связи, у нас очень крепкие связи в сфере международной политики, считаю, что благодаря этому мы можем найти решения и работать сообща по всем направлениям, будь то Украина, Ближний Восток, Иран, Сирия, будь то, как мы представляем себе, многосторонний подход к международной политике", - сказал Макрон.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин kremlin

По словам французского президента, они смогут работать сообща и консолидировать силы для нахождения совместных инициатив.

Путин отметил, что готов говорить с Макроном "о ключевых международных вопросах, в решении которых заинтересованы как Франция, так и Россия".

Эммануэль Макрон и Владимир Путин kremlin

"Отношения развиваются, несмотря на все сложности сегодняшнего дня: у нас растет торговый оборот", – похвастался он.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин kremlin

Как сообщал OBOZREVATEL, во время пресс-конференции с Макроном Путин обвинил власть Украины в отсутствии стремления решить ситуацию на Донбассе.