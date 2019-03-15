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''Доказать легко'': Гай рассказал, как Кремль манипулирует соцопросами в Украине

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Любые опросы в Украине, особенно предвыборные, надо ставить под сомнение. Сейчас ими очень сильно манипулирует Россия, используя их как средство в информационной войне.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай. Он добавил, что такие опросы, в частности как института КМИС о росте сторонников к России среди украинцев, – очень наивны.

"Я ставлю под сомнение любые соцопросы в Украине, особенно предвыборные. Надо понимать, что сейчас социальными опросами очень сильно манипулирует РФ. Это очень легко доказать, потому что РФ даже Евровидение использует как средство в информационной войне. Надо спрашивать себя: "А как я к этому отношусь?" Нужно понимать, что украинцы – мирный народ и они скажут, что вопрос не между народами Украины и России, а в отношении к агрессивной политики Кремля. Если взять рядовых украинца и россиянина, например, двух фермеров, то они бы договорились и поговорили. Но это такое очень наивное отношение и очень наивный опрос о тех процессах, которые происходят", – сказал он.

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В России агрессию поддерживает большинство населения, говорит Гай. Он добавил, что там гордятся аннексией украинской территории.

''Доказать легко'': Гай рассказал, как Кремль манипулирует соцопросами в Украине

"Надо напомнить, что Путин до последнего времени имел очень высокую поддержку среди своих граждан. Русские знают, что происходит агрессия России в Украине и гордятся тем, что состоялась аннексия Крыма. Большинство населения РФ поддерживает войну", – объяснил волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 51% жителей России считает, что благосостояние людей должно беспокоить государство больше, чем статус великой державы на международной арене и военная мощь. По информации социологов, за четыре года после аннексии Крыма у жителей РФ произошла смена приоритетов.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVсоциологические опросы
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Теги
опросРоссияУкраина
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