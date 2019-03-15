''Доказать легко'': Гай рассказал, как Кремль манипулирует соцопросами в Украине

Любые опросы в Украине, особенно предвыборные, надо ставить под сомнение. Сейчас ими очень сильно манипулирует Россия, используя их как средство в информационной войне.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай. Он добавил, что такие опросы, в частности как института КМИС о росте сторонников к России среди украинцев, – очень наивны.

"Я ставлю под сомнение любые соцопросы в Украине, особенно предвыборные. Надо понимать, что сейчас социальными опросами очень сильно манипулирует РФ. Это очень легко доказать, потому что РФ даже Евровидение использует как средство в информационной войне. Надо спрашивать себя: "А как я к этому отношусь?" Нужно понимать, что украинцы – мирный народ и они скажут, что вопрос не между народами Украины и России, а в отношении к агрессивной политики Кремля. Если взять рядовых украинца и россиянина, например, двух фермеров, то они бы договорились и поговорили. Но это такое очень наивное отношение и очень наивный опрос о тех процессах, которые происходят", – сказал он.

В России агрессию поддерживает большинство населения, говорит Гай. Он добавил, что там гордятся аннексией украинской территории.

"Надо напомнить, что Путин до последнего времени имел очень высокую поддержку среди своих граждан. Русские знают, что происходит агрессия России в Украине и гордятся тем, что состоялась аннексия Крыма. Большинство населения РФ поддерживает войну", – объяснил волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 51% жителей России считает, что благосостояние людей должно беспокоить государство больше, чем статус великой державы на международной арене и военная мощь. По информации социологов, за четыре года после аннексии Крыма у жителей РФ произошла смена приоритетов.

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