Президент Владимир Зеленский похвастался в сети подарком в виде пряника в форме Украины, который он получил от детей с Донетчины, и вызвал гнев в украицев.

Пост Зеленский опубликовал в том числе и на своей странице в Instagram. Пользователи раскритиковали президента за то, что он решил не увольнять премьер-министра Украины Алексея Гончарука и вернул призыв в армию с 18 лет.

"Получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка. Так до сих пор называют прифронтовой поселок Новгородское в Донецкой области. Этот пряник в форме Украины – доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостная, неделимая и едина", – написал Зеленский.

Зеленский похвастался подарком и нарвался на гнев

Впрочем, многие украинцы восприняли пост с негативом и раскритиковал президента.

"Гончарука в отставку!", "Верни призывный возраст с 21!", "Какого хр*на я должен идти в армию?", "А деткам – в армию в 18", "Гончаруку – отставка", "Зе, я не хочу в армию", "Спасибо за армию с 18 лет. Хотя со своей предвыборной кампанией об этом вы говорили совсем другое...", "Увольте Гончарука", – написали они.

Зеленский нарвался на гнев в сети Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский снизил призывной возраст для мужчин с 20 до 18 лет.

Также Гончарук написал заявление об отставке и передал ее Зеленскому с правом внести в парламент. Согласно закону, решение об отставке Кабмина принимает исключительно Верховная Рада.

Зеленский провел встречу с Гончаруком, который подал 17 января в отставку.

Президент подтвердил, что получил заявление премьера об отставке, но намекнул на свое хорошее отношение к Гончаруку и его "молодому правительству".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся