Главная Новости
18 января • обновлено в 19:35
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Нахр*на мне в армию в 18 лет?!" Зеленский похвастался подарком и нарвался на гнев

5.9т
Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский похвастался в сети подарком в виде пряника в форме Украины, который он получил от детей с Донетчины, и вызвал гнев в украицев.

Пост Зеленский опубликовал в том числе и на своей странице в Instagram. Пользователи раскритиковали президента за то, что он решил не увольнять премьер-министра Украины Алексея Гончарука и вернул призыв в армию с 18 лет.

"Получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка. Так до сих пор называют прифронтовой поселок Новгородское в Донецкой области. Этот пряник в форме Украины – доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостная, неделимая и едина", – написал Зеленский.

Зеленский похвастался подарком и нарвался на гнев

Зеленский похвастался подарком и нарвался на гнев

Впрочем, многие украинцы восприняли пост с негативом и раскритиковал президента.

"Гончарука в отставку!", "Верни призывный возраст с 21!", "Какого хр*на я должен идти в армию?", "А деткам – в армию в 18", "Гончаруку – отставка", "Зе, я не хочу в армию", "Спасибо за армию с 18 лет. Хотя со своей предвыборной кампанией об этом вы говорили совсем другое...", "Увольте Гончарука", – написали они.

Зеленский нарвался на гнев в сети

Зеленский нарвался на гнев в сети

Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети

Зеленский нарвался на гнев в сети

Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети

Зеленский нарвался на гнев в сети

Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети

Зеленский нарвался на гнев в сети

Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети

Зеленский нарвался на гнев в сети

Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети

Зеленский нарвался на гнев в сети

Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети

Зеленский нарвался на гнев в сети

Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети

Зеленский нарвался на гнев в сети

Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети

Зеленский нарвался на гнев в сети

Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети

Зеленский нарвался на гнев в сети

Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети

Зеленский нарвался на гнев в сети

Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети

Зеленский нарвался на гнев в сети

Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети

Зеленский нарвался на гнев в сети

Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети

Зеленский нарвался на гнев в сети

Скриншот

Зеленский нарвался на гнев в сети

Зеленский нарвался на гнев в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский снизил призывной возраст для мужчин с 20 до 18 лет.

  • Также Гончарук написал заявление об отставке и передал ее Зеленскому с правом внести в парламент. Согласно закону, решение об отставке Кабмина принимает исключительно Верховная Рада.

  • Зеленский провел встречу с Гончаруком, который подал 17 января в отставку.

  • Президент подтвердил, что получил заявление премьера об отставке, но намекнул на свое хорошее отношение к Гончаруку и его "молодому правительству".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Яра Дорош
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Донецк
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
55
12
Смешно
6
Интересно
13
Печально
20
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Franta Bonanta
Franta Bonanta
Xоxложoпые не хотят служить! А как же родина?) все равно этим клоунам лежать навозом в ато
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Пряник от детей Донеччины после вояжа в Оман это хорошо... Дядя любит подарки получать... Только за стоимость чартера из Омана можно было отправить всех детей из зоны на недельку отдыхать... Но дядя любит подарки, а детей?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
yтилизaцuя кoренного населения (украинцев и руccких) с помощью смoтрящих e_в_p_e_e_в и лuбepacтoв во власти по распоряжению Глобократии должна быть постоянной и всеми способами, как и вoйнa в Лднp - до последнего украинца.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги