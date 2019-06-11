Награжден медалью ФСБ: всплыли объяснения назначенного Зеленским главы внешней разведки

Владислав Бухарев, которого президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки, имеет медаль от ФСБ России "За боевое содружество".

После распространения скандальной информации в соцсетях, оказалось, что ранее Бухарев в Facebook пояснял, откуда у него данная награда. Как говорится в его посте, в начале 2000-х годов он участвовал в проведении международной операции по предотвращению опрокидывания крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу.

По его словам, в этой операции были задействованы представители специальных служб и правоохранительных органов разных стран, в том числе из США, России, Европы и других.

"Был ликвидирован ряд наркокомбинатов, раскрыты и задокументированы ранее неизвестные средства доставки и сокрытия наркотиков, арестованы члены и главари наркогруппировок, из незаконного международного оборота наркотиков изъято сотни килограммов кокаина. Эта операция спасла не одну человеческую судьбу", - сказано в сообщении от 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее друг Зеленского Баканов стал и.о. главы СБУ в связи с уходом в отпуск Василия Грицака. Вскоре ему присвоили воинское звание, что спровоцировало громкий скандал.

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