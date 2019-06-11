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Награжден медалью ФСБ: всплыли объяснения назначенного Зеленским главы внешней разведки

9.2тЧитать материал на украинском

Владислав Бухарев, которого президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки, имеет медаль от ФСБ России "За боевое содружество".

После распространения скандальной информации в соцсетях, оказалось, что ранее Бухарев в Facebook пояснял, откуда у него данная награда. Как говорится в его посте, в начале 2000-х годов он участвовал в проведении международной операции по предотвращению опрокидывания крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу.

По его словам, в этой операции были задействованы представители специальных служб и правоохранительных органов разных стран, в том числе из США, России, Европы и других.

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"Был ликвидирован ряд наркокомбинатов, раскрыты и задокументированы ранее неизвестные средства доставки и сокрытия наркотиков, арестованы члены и главари наркогруппировок, из незаконного международного оборота наркотиков изъято сотни килограммов кокаина. Эта операция спасла не одну человеческую судьбу", - сказано в сообщении от 2014 года.

Награжден медалью ФСБ: всплыли объяснения нового главы внешней разведки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее друг Зеленского Баканов стал и.о. главы СБУ в связи с уходом в отпуск Василия Грицака. Вскоре ему присвоили воинское звание, что спровоцировало громкий скандал.

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Персоны
Владислав БухаревВладимир Зеленский
Место
Украина
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Bilous Olexa
Bilous Olexa
Ну так, дуже добре боролися, так би мовити, бойове братерство. Добре відпрацювали схеми, що стали возити в країну, яка нагородила, героїн сотнями кг в дипломатичній пошті...
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