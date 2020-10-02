Они все в Раде говорят такое, что нельзя, чтобы попадало в СМИ, – Зеленский о заявлении "слуги" о помощи Азербайджану
Украина призывает Азербайджан и Армению к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе и не будет оказывать военную помощь какой-либо стороне, несмотря на высказывания отдельных нардепов.
С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский. Он прокомментировал ситуацию на брифинге в Черновицкой области 2 октября, передает "Интерфакс-Украина".
"Речь не идет о том, что Украина будет оказывать военную помощь какой-либо стране", – сказал глава государства.
Его попросили прокомментировать высказывание "слуги народа" Людмилы Марченко, которая не исключила возможность помощи Украины Азербайджану.
Как подчеркнул Зеленский, это полномочия "не какого-либо народного депутата, а полномочия главы государства, Верховного Главнокомандующего, и поэтому такой вопрос не может даже подниматься".
"Мы призываем, и тут у нас понятная, взвешенная и правильная позиция как государства, к диалогу между Азербайджаном и Арменией, и призываем к деэскалации этого конфликта", – указал он.
Зеленский призвал не путать личные высказывания того или иного депутата, неважно, от какой он партии.
"Они у нас все в Раде говорят такое, что нельзя, мне кажется, чтобы попадало в СМИ. Но это личное высказывание, а мы живем в свободном государстве", – добавил президент.
Отметим, что в пятницу, 2 октября, в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились военные противостояния между Азербайджаном и Арменией. Азербайджанская сторона атаковала противника беспилотниками, а армянская – сообщила о новых раненых и погибших. О развитии событий на шестой день противостояния – читайте в материале OBOZREVATEL.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Людмила Марченко допустила предоставление Украиной военной помощи Азербайджану.
Заявление раскритиковал министр внутренних дел Арсен Аваков. Он сказал, что Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте.
Слова нардепа опровергли также в МИД и руководстве "Слуги народа".
В итоге Марченко оправдалась за свое высказывание, подчеркнув, что сказанное ею неправильно трактовали.