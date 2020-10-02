Они все в Раде говорят такое, что нельзя, чтобы попадало в СМИ, – Зеленский о заявлении "слуги" о помощи Азербайджану

Украина призывает Азербайджан и Армению к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе и не будет оказывать военную помощь какой-либо стороне, несмотря на высказывания отдельных нардепов.

С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский. Он прокомментировал ситуацию на брифинге в Черновицкой области 2 октября, передает "Интерфакс-Украина".

"Речь не идет о том, что Украина будет оказывать военную помощь какой-либо стране", – сказал глава государства.

Его попросили прокомментировать высказывание "слуги народа" Людмилы Марченко, которая не исключила возможность помощи Украины Азербайджану.

Как подчеркнул Зеленский, это полномочия "не какого-либо народного депутата, а полномочия главы государства, Верховного Главнокомандующего, и поэтому такой вопрос не может даже подниматься".

"Мы призываем, и тут у нас понятная, взвешенная и правильная позиция как государства, к диалогу между Азербайджаном и Арменией, и призываем к деэскалации этого конфликта", – указал он.

Зеленский призвал не путать личные высказывания того или иного депутата, неважно, от какой он партии.

"Они у нас все в Раде говорят такое, что нельзя, мне кажется, чтобы попадало в СМИ. Но это личное высказывание, а мы живем в свободном государстве", – добавил президент.

Карта конфликта в Нагорном Карабахе OBOZREVATEL

Отметим, что в пятницу, 2 октября, в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились военные противостояния между Азербайджаном и Арменией. Азербайджанская сторона атаковала противника беспилотниками, а армянская – сообщила о новых раненых и погибших. О развитии событий на шестой день противостояния – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL: