"Надю ждут": под Раду пригнали "бусики" за Савченко

Во время того, как в Верховной Раде проходит заседание о лишении депутатской неприкосновенности внефракционного нардепа Надежды Савченко, под зданием парламента заметили несколько автомобилей.

Об этом написала в Facebook нардеп Виктория Войцицкая.

"Пока в Раде показывают "фильм", бусики ждут Надю во внутреннем дворике", - сказано в сообщении.

facebook.com/voytsitska

facebook.com/voytsitska

Напомним: в четверг, 22 марта, в Верховной Раде должна решиться судьба Савченко.

В ходе заседания генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у ГПУ имеются показания офицера ВСУ о том, что нардеп Савченко вербовала офицеровдля совершения терактов в центре Киева, а также аудио- и видеозаписи этих разговоров.

По словам генпрокурора, Савченко в рамках расследования дела по подозрению в организации госпереворота пройдет психиатрическую экспертизу. Он считает, что это "снимет все вопросы" и прекратит "прикрывать злой умысел" нардепа.

Также Генпрокурор показал в Раде видеодоказательства против Савченко.