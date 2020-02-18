"Надо высечь Россию!" Геращенко потребовала вызвать в Раду министра обороны

В Верховной Раде потребовали вызвать в зал парламента министра обороны Украины, начальника Генштаба в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Об этом с трибуны ВР заявила депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко.

"Мы требуем вызвать в зал парламента министра обороны Украины и начальника Генштаба, чтобы они сообщили, что происходит на фронте возле места разведения (войск). И как в этих условиях можно требовать еще разведения и в Гнутово и готовить в Минску несколько пунктов. Почему сегодня по инициативе России происходит Совбез ОНН, а не Украины, где мы должны хлестать Россию за невыполнение каждого пункта минских соглашений", – потребовала она.

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