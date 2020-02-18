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18 февраля • обновлено в 10:44
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"Надо высечь Россию!" Геращенко потребовала вызвать в Раду министра обороны

1.9т
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В Верховной Раде потребовали вызвать в зал парламента министра обороны Украины, начальника Генштаба в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Об этом с трибуны ВР заявила депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко.

"Мы требуем вызвать в зал парламента министра обороны Украины и начальника Генштаба, чтобы они сообщили, что происходит на фронте возле места разведения (войск). И как в этих условиях можно требовать еще разведения и в Гнутово и готовить в Минску несколько пунктов. Почему сегодня по инициативе России происходит Совбез ОНН, а не Украины, где мы должны хлестать Россию за невыполнение каждого пункта минских соглашений", – потребовала она.

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Автор
Тимур Григоренко
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
О, эту пpocтитyткy опять тянет на сaдo-мaзo? Поговаривают, что она когда по призванию работала, так любила, когда ее плeтoчкой xлecтали. Еще больше любила, чтобы за это доплачивали, но это частности. Так что, заявление по Фрейду.
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Питон Каа
Питон Каа
Вот вам и причина сегодняшней провокации - сегодня совбез ООН по Украине, созванный по инициативе России. Все просто, но действенно. После всего случившегося сегодня, обсуждать будут не выполнение Украиной взятых на себя обязательств, а наступление "российских войск" на Донбассе.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
)))) Ой, блин, к л о у н ы ))) Это у р к а и н а - унтер офицерская жена которая сама себя высекла)))) Нет предела у р к а и н с к о й т у п о с т и))))
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