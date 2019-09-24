"Надо стучать во все двери": депутат от "Слуги народа" оправдалась за скандал с НАТО

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук прокомментировала свои слова о том, что Украине нужно пересмотреть свои отношения с НАТО.

Она сказала "Укринформа", что поддерживает все шаги, которые приближают Украину к Североатлантическому альянсу, однако при этом не отрицала других тезисов.

"Нас пока не ждут там, и я предпочитаю быть честной с обществом. Но я удивляюсь, что на пятом году войны мы можем так легко повестись на российские фейки. Мои слова выдернули из разговора, извратили и поставили в заголовки несуществующее, что "Украине не нужно НАТО", – заявила она.

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Верещук отметила, "она всеми возможностями средствами" за "шаги", которые приближают Украину к Североатлантическому альянсу.

"За то, чтобы стучать в эту дверь, за все программы сотрудничества по внедрению стандартов, а в том же интервью говорила, что проведение Ассамблеи НАТО в Украине будет прекрасной для нас возможностью для продолжения укрепления наших отношений", – добавила политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верещук заявляла, что Украине нужно пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от вступления в Альянс.

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