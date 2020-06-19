Надо спасать фракцию Слуг народа от офиса Слуг народа. Комитет по образованию Верховной Рады во главе с депутатом СН Сергеем Бабаком отказался выносить на голосование парламента Сергея Шкарлета – кандидата на пост министра образования, бывшего депутата облсовета от Партии регионов, сторонника Януковича, который в системе образования не имеет ни веса ни авторитета. Ну, обычная история, кто-то (либо глава ОП Ермак, либо замглавы Трофимов, либо Леонид Кучма, хорошо знакомый с кандидатом, либо кто-то из близких родственников, либо друг по КВНу самого президента) завел к Зеленскому "хорошего парня", надо дать и ему попробовать, а чего, прикольно же в биографии иметь запись "министр образования", ну-ка, у него получится, чай, не глупей других.

Шкарлета согласовал офис президента, и предполагалось, что монобольшинство послушно проштампует то решение. Но против Шкарлета выступили очень многие люди, кому не все равно, что будет дальше с украинским образованием. И надо отдать должное парламентскому комитету, который отказался выполнять приказы, и принял взвешенное решение. Депутаты совершили ответственный политический поступок.

И вот теперь во фракции слуг народа начался сбор подписей за снятие Бабака с поста главы комитета. То есть не выполнил команду с Банковой – сдавай должность. Твое мнение никого не интересует, твоя позиция не важна. Позиция комитета тоже не важна.

Очень важный момент для фракции слуг – превратят ли ее просто в кнопконажимателей, или депутаты защитят право не голосовать за кого попало.

Как ни странно, но в данном случае пора уже защищать парламент от действий руководства Офиса.

Надо спасать фракцию Слуг народа от офиса Слуг народа Facebook Юрия Бутусова