Надо спасать фракцию Слуг народа от офиса Слуг народа. Комитет по образованию Верховной Рады во главе с депутатом СН Сергеем Бабаком отказался выносить на голосование парламента Сергея Шкарлета – кандидата на пост министра образования, бывшего депутата облсовета от Партии регионов, сторонника Януковича, который в системе образования не имеет ни веса ни авторитета. Ну, обычная история, кто-то (либо глава ОП Ермак, либо замглавы Трофимов, либо Леонид Кучма, хорошо знакомый с кандидатом, либо кто-то из близких родственников, либо друг по КВНу самого президента) завел к Зеленскому "хорошего парня", надо дать и ему попробовать, а чего, прикольно же в биографии иметь запись "министр образования", ну-ка, у него получится, чай, не глупей других.

Шкарлета согласовал офис президента, и предполагалось, что монобольшинство послушно проштампует то решение. Но против Шкарлета выступили очень многие люди, кому не все равно, что будет дальше с украинским образованием. И надо отдать должное парламентскому комитету, который отказался выполнять приказы, и принял взвешенное решение. Депутаты совершили ответственный политический поступок.

И вот теперь во фракции слуг народа начался сбор подписей за снятие Бабака с поста главы комитета. То есть не выполнил команду с Банковой – сдавай должность. Твое мнение никого не интересует, твоя позиция не важна. Позиция комитета тоже не важна.

Очень важный момент для фракции слуг – превратят ли ее просто в кнопконажимателей, или депутаты защитят право не голосовать за кого попало.

Как ни странно, но в данном случае пора уже защищать парламент от действий руководства Офиса.

Надо спасать фракцию Слуг народа от офиса Слуг народа Facebook Юрия Бутусова

Надо спасать фракцию Слуг народа от офиса Слуг народа Facebook Юрия Бутусова

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