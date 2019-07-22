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"Надо решать сегодня": у Украины внезапно появились проблемы с США

4.7т Читать материал на украинском

У Украины появились определенные проблемы с США, которые нужно решить как можно скорее.

Об этом сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает "Радио Свобода". Он намекнул, что "есть проблемы, которые надо решать уже сегодня", но не объяснил, что именно имеет в виду.

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Также Чалый не ответил на вопрос, что же мешает организовать визит президента Украины Владимира Зеленского в США и почему американская сторона до сих пор не согласовывает дату.

В то же время бывший посол уточнил, что предстоящий визит Зеленского готовят не сотрудники украинского посольства в Вашингтоне или Министерство иностранных дел, а непосредственно Офис президента Украины и Белый дом.

"Теперь это уже их вопросы. Я сейчас не вижу необходимости в дополнительных советах, новая власть имеет свои идеи, свою динамику", – сказал Чалый.

Он также отметил, что определенные шансы для визита уже потеряны.

"В свое время, сразу после инаугурации президента Зеленского, у нас было окно возможностей для быстрого визита. Но, думаю, сейчас выбрана правильная тактика – не гнаться за датами, а хорошо подготовиться", – пояснил дипломат.

Украина и США

Украина и США

5 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп могут встретиться 31 августа в Польше.

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Персона
Валерий Чалый
Место
Украина
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Питон Каа
Питон Каа
Все дело в том, Что без Чалого не идут дела, он незаменимый...
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Чалому дали под зад коленом, так что весь текст пропитан обидой на новую власть.
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CARGO 100
CARGO 100
Теперь еще "проблемы" и с США ... Ну вы даёте ...
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