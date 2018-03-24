"Надо было лечиться": Тимошенко впервые прокомментировала дело Савченко

Руководитель фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко впервые после задержания внефракционного нардепа Надежды Савченко прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Политик заявила, что ее номер один в предвыборном списке "оказалась не на своем месте", передает ТСН.

"Когда Надежда вернулась домой, пережив колоссальный стресс, издевательства, голодовки, страх – надо было настаивать на длительной психологической реабилитации. Минимум год надо было восстанавливать здоровье Надежды. Как человека, мне ее бесконечно жаль. Просто оказалась не на своем месте в жизни", - заявила Тимошенко.

Как сообщал "Обозреватель", 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.

Савченко вменяют сговор с главой Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.

По словам судьи, Савченко планировала провокацию преступления, а не само преступление. Ее подозревают по ряду статей УК Украины.