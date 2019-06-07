"Надеюсь познакомиться": Путин послал важный сигнал Зеленскому

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду познакомиться с новым лидером Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможности контактов с Зеленским, передают "РИА Новости".

"Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал", – сказал Путин и добавил, что считает нового президента Украины хорошим актером.

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме ria.ru

Для того, чтобы играть, отметил он, нужен талант.

"Много талантов, и один из этих талантов – это талант перевоплощения. Ты через каждые десять минут можешь менять амплуа – "принц" и "нищий". И там, и там надо быть убедительным, это действительно талант. А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества", – резюмировал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин отличился "интимной" шуткой на публике.

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