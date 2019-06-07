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"Надеюсь познакомиться": Путин послал важный сигнал Зеленскому

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Президент РФ Владимир Путин выразил надежду познакомиться с новым лидером Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможности контактов с Зеленским, передают "РИА Новости".

"Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал", сказал Путин и добавил, что считает нового президента Украины хорошим актером.

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме

ria.ru

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Для того, чтобы играть, отметил он, нужен талант.

"Много талантов, и один из этих талантов – это талант перевоплощения. Ты через каждые десять минут можешь менять амплуа – "принц" и "нищий". И там, и там надо быть убедительным, это действительно талант. А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества", резюмировал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин отличился "интимной" шуткой на публике.

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Персоны
Владимир ПутинВладимир Зеленский
Место
РоссияСанкт-Петербург
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Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Путин нахлобучит Зеленского 100%
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0
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Путин тонко потроллил шароварного клоуна. На Украине истерика!
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Клим Чугункин, да вроде только ты и истеришь
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Белый господин
Белый господин
Он сказал "когда-нибудь".
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