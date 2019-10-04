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4 октября • обновлено в 20:39
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"Надеятся на Зеленского": Шуфрич рассказал о вояже в украденный Крым

1.6т Читать материал на украинском

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", глава комитета Верховной Рады по свободе слова Нестор Шуфрич рассказал, что в мае 2019 года ездил в аннексированный Крым.

Подробности он раскрыл в интервью LB.ua.

"Принципиально хотел поехать, посмотреть, как украинцы могут попасть в Крым. Я три часа пробыл на границе, между прочим. Это не было так просто", – поделился нардеп.

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Шуфрич рассказал о вояже в украденный Крым

Шуфрич рассказал о вояже в украденный Крым

По словам Шуфрича, в Крыму чувствуется ностальгия по Украине. "Я гулял в Ялте. Мне было очень приятно отношение людей – здоровались, спрашивали", – рассказал нардеп.

По его словам, чаще всего интересовались, когда все изменится в Украине.

"Связывали определенные надежды с Зеленским. Хотели верить, что отношения между двумя странами или между регионом и государством (если хотите) улучшатся с приходом нового президента", – высказался Шуфрич.

При этом, от обсуждения судьбы полуострова нардеп ушел. "Можно подумать, что Крым вернется в Украину, пока Путин живой?" – спросили у него.

"Это уже не касается предмета моего общения с людьми. Крымчане на эту тему со мной не говорили", – ответил Шуфрич.

Шуфрич рассказал, как ездил в Крым

Шуфрич рассказал, как ездил в Крым

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шуфрич устроил перепалку с бывшим народным депутатом Игорем Мосийчуком в прямом эфире из-за Крыма.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Нестор Шуфрич Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Крым
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