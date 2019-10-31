"Надеемся на Зеленского!" В России сделали неожиданное заявление по Донбассу

Российская сторона надеется на обеспечение президентом Украины Владимиром Зеленским выполнения приказов по разведению сил на линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге после встречи с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, передает РБК. По его убеждению, "национальные батальоны" заявляют, что не уйдут с территории отвода войск.

"Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать вооружённые силы Украины. Но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов", — сказал Лавров.

Разведение войск на Донбассе: в "ДНР" ответили Зеленскому

Он отметил, что с приходом Зеленского к власти ситуация в Украине "действительно изменилась".

"Мы движемся в правильном направлении, но, во-первых, надо довести все эти действия до конца, а, во-вторых, напомню, это всего три небольших населённых пункта, а мы хотим добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения", — подчеркнул Лавров.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразил надежду на то, что отвод сил в Петровском начнётся на следующей неделе.

Как писал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся