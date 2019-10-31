"Надеемся на Зеленского!" В России сделали неожиданное заявление по Донбассу

Российская сторона надеется на обеспечение президентом Украины Владимиром Зеленским выполнения приказов по разведению сил на линии соприкосновения на Донбассе.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге после встречи с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, передает РБК. По его убеждению, "национальные батальоны" заявляют, что не уйдут с территории отвода войск.
"Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать вооружённые силы Украины. Но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов", — сказал Лавров.
Разведение войск на Донбассе: в "ДНР" ответили Зеленскому
Он отметил, что с приходом Зеленского к власти ситуация в Украине "действительно изменилась".
"Мы движемся в правильном направлении, но, во-первых, надо довести все эти действия до конца, а, во-вторых, напомню, это всего три небольших населённых пункта, а мы хотим добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения", — подчеркнул Лавров.
Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразил надежду на то, что отвод сил в Петровском начнётся на следующей неделе.
Как писал OBOZREVATEL:
о достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом президент Владимир Зеленский сообщил 1 октября на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие отвода войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
16 октября Зеленский официально подтвердил, что Киев будет ждать 7 дней тишины и только тогда начнет отвод войск.
Украинская сторона во вторник, 29 октября, начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.
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