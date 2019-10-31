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31 октября • обновлено в 16:56
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"Надеемся на Зеленского!" В России сделали неожиданное заявление по Донбассу

2.6т Читать материал на украинском

Российская сторона надеется на обеспечение президентом Украины Владимиром Зеленским выполнения приказов по разведению сил на линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге после встречи с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, передает РБК. По его убеждению, "национальные батальоны" заявляют, что не уйдут с территории отвода войск.

"Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать вооружённые силы Украины. Но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов", — сказал Лавров.

"Надеемся на Зеленского!" В России сделали неожиданное заявление по Донбассу

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Он отметил, что с приходом Зеленского к власти ситуация в Украине "действительно изменилась".

"Мы движемся в правильном направлении, но, во-первых, надо довести все эти действия до конца, а, во-вторых, напомню, это всего три небольших населённых пункта, а мы хотим добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения", — подчеркнул Лавров.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразил надежду на то, что отвод сил в Петровском начнётся на следующей неделе.

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Сергей Лавров
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Надеемся на Зеленского!" Ну а шо, а вдруг он в самом деле не лох ...
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
ВОН СТАРА КЛЯЧА
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