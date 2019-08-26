Над Украиной пролетел еще один российский самолет: всплыли скандальные детали

Над территорией Украины 25 августа пролетел самолет, принадлежащий российскому олигарху Олегу Тинькову, владельцу группы "Тинькофф".

Об этом сообщила в Twitter платформа для отслеживания полетов воздушных рейсов PlaneRadar.

"В 16:20 бизнес-джет Dassault Falcon 7X, регистрационный номер M-TINK, группы "Тинькофф", вылетевший из аэропорта Ларнака, Кипр, пролетел через территорию Украины", - сообщает PlaneRadar.

Также был опубликован маршрут самолета российского олигарха через воздушное пространство Украины.

17:20 мск.

Бизнес-джет Dassault Falcon 7X, регистрационный номер M-TINK, группы Тинькофф, вылетевший из аэропорта Ларнака #LCLK, Кипр🇨🇾, пролетел через территорию Украины🇺🇦. pic.twitter.com/x5cq6ucMQf — PlaneRadar (@ua4wiy_) 26 серпня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL:

7 августа российский Boeing-738 получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, чтобы обойти грозовой фронт. Новость о пролете самолета из РФ над территорией Украины вызвала неоднозначную реакцию в сети: некоторые пользователи обвинили "Украэрорух" в предательстве национальных интересов.

В 2015 году Украина прекратила авиасообщение с Россией в связи с агрессией Кремля на Донбассе и в Крыму. Также российским авиакомпаниям запретили использовать воздушное пространство Украины для транзитных полетов.

В конце июля 2019 года в Украине активизировалась тема возобновления авиасообщения с РФ. На сайте президента Владимира Зеленского появилась петиция с соответствующей просьбой, а в Москве заявили о готовности вести переговоры.

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