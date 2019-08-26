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Над Украиной пролетел еще один российский самолет: всплыли скандальные детали

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Над территорией Украины 25 августа пролетел самолет, принадлежащий российскому олигарху Олегу Тинькову, владельцу группы "Тинькофф".

Об этом сообщила в Twitter платформа для отслеживания полетов воздушных рейсов PlaneRadar.

"В 16:20 бизнес-джет Dassault Falcon 7X, регистрационный номер M-TINK, группы "Тинькофф", вылетевший из аэропорта Ларнака, Кипр, пролетел через территорию Украины", - сообщает PlaneRadar.

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Также был опубликован маршрут самолета российского олигарха через воздушное пространство Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 7 августа российский Boeing-738 получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, чтобы обойти грозовой фронт. Новость о пролете самолета из РФ над территорией Украины вызвала неоднозначную реакцию в сети: некоторые пользователи обвинили "Украэрорух" в предательстве национальных интересов.

  • В 2015 году Украина прекратила авиасообщение с Россией в связи с агрессией Кремля на Донбассе и в Крыму. Также российским авиакомпаниям запретили использовать воздушное пространство Украины для транзитных полетов.

  • В конце июля 2019 года в Украине активизировалась тема возобновления авиасообщения с РФ. На сайте президента Владимира Зеленского появилась петиция с соответствующей просьбой, а в Москве заявили о готовности вести переговоры.

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Темы
Авиаперелеты Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
самолет
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филипп филипыч
филипп филипыч
гибридная война это типа подлянят не заметно. а бомбу скинуть заметно. а санкции сделали типа заметили не заметное?) в итоге война есть или нет?
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филипп филипыч
филипп филипыч
странный агрессор! самолёты летают а бомбы не бросают))
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые вас кормят отборнейшим навозом )) а вы еще и прихваливаете чавкая. фу! когда поумнеете и перестанете вестись на лозунги для баранов?
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