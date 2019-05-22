"Начинаются проблемы": у Зеленского высказались о власти олигархов

После президентских выборов 2019 года олигархи уже не будут управлять Украиной.

Такую уверенность выразил глава Администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина". Он cчитает, что олигархи "хотят одинаковых правил игры с другими гражданами".

"Точно уже олигархи не управляют страной, как раз выборы это поменяли. Будут ли они влиять на жизнь общества? Точно не через администрацию президента. И я, как никто в этой стране, могу вам сказать: мне кажется, что олигархи уже хотят одинаковых правил игры с другими гражданами. Ведь как только ты начинаешь думать, что самый лучший и самый умный, у тебя начинаются проблемы", — отметил он.

Андрей Богдан 112

Богдан подчеркнул, что у "того, кто будет действовать во вред обществу и украинскому народу, будут возникать проблемы".

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации президента.

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