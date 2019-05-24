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"Начинается сериал о предательстве": в России Зеленскому предрекли незавидную судьбу Саакашвили

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Нового главу Украины Владимира Зеленского ждет судьба третьего грузинского президента Михеила Саакашвили.

"Отказ Рады рассматривать законы Зеленского — это еще цветочки. В ближайшее время нам всем предстоит в режиме реального времени просмотр увлекательного сериала, который можно назвать "Саакашвили-2", — написала российская журналистка и писательница Юлия Латынина в "Новой газете".

Она напомнила, что Саакашвили в свое время радикально реформировал Грузию.

"Результатом этих реформ Михеила Саакашвили была прежде всего единодушная, зашкаливающая, лишенная каких-нибудь рациональных черт ненависть всей грузинской элиты".

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Зеленский и Саакашвили

Зеленский и Саакашвили

Латынина уверена, что украинского президента ждет та же участь.

"Можно уверенно предсказать, что с Зеленским будет то же самое. Его ожидают предательства самых близких союзников, тотальная кампания по дискредитации и ледяное равнодушие европейских бюрократов. Впрочем, он все это знает. Это все уже было в сериале "Слуга народа", — написала она.

Журналистка отмечает, что "парадокс демократических стран третьего мира, остро нуждающихся в модернизации и реформах (будь то Украина или Бразилия), состоит в том, что для улучшения жизни страны президент должен проводить рыночные реформы, он должен делать государство как можно более прозрачным".

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"А для победы на следующих выборах он должен делать ровно наоборот: он должен раздавать лакомые куски государства друзьям, которые, в свою очередь, будут контролировать для него избирателей. Чем более бедными будут избиратели, тем проще их будет купить друзьям президента. При этом другой элиты в данном обществе нет. Что же делать? Ничего — смотреть и надеяться, что Зеленский учтет ошибки Саакашвили. Ведь процветающая Украина в какой-то исторический момент может стать примером для России, так же как процветающий Сингапур в свое время стал примером для Китая. Никто не сказал, что будет легко. Как писал Клаузевиц о войне: "На войне все очень просто, но самые простые вещи — очень сложные". То же можно сказать и про реформы в коррумпированной, но свободной и склонной к Майданам стране", — резюмировала россиянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Верховной Рады Андрей Парубий предрек Зеленскому судьбу экс-президента Виктора Януковича, который нарушал Конституцию.

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Персоны
Владимир ЗеленскийМихеил Саакашвили
Место
Украина
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
инфо! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Господин еленский где СААКАШВИЛИ??? проводить выборы без Саакашвили ээто даже для вас хитровыебано!!!!!!!
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